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BTS光化門騷明舉行 隊長RM綵排受傷影響演出 堅持參與跳舞將有所限制

影視圈
更新時間：15:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-20 HKT

韓國天團防彈少年團（BTS） 相隔3年9個月回歸，於今日推出新專輯《ARIRANG》，他們又即將於明日在光化門舉辦免費演唱會，並會在全球直播。不過隊長RM今日傳出受傷消息，官方證實他在19日綵排時腳踝部分受傷，緊急送院治療後，舟狀骨扭傷、部分韌帶撕裂，以及距骨挫傷，醫生建議他必須打上石膏及2周內限制活動，專心養病。因此他演出當日跳舞將有所限制。

BTS新歌《Swim》MV 2小時吸720萬點擊

RM在光化門演唱會倒數一天，突然受傷，演出勢必受到影響，但他本人抱持強烈意願仍然想要參與光化門的復出演出，公司在與他充分討論後，決定優先遵從醫生專業意見，「因此RM的舞台演出，部分編舞、表演將會有限制。」官方希望粉絲諒解，「儘管RM的舞台演出受到限制，但他會盡最大努力登台，與ARMY（粉絲暱稱女）及現場觀眾互動。我們知道你們已經等了很久才等到這場演出，我們將竭盡全力提供一場發自內心的演出。我們把藝人的健康和安全放在第一位，並致力於為RM提供所有必要的支援，讓他完全康復並恢復健康。」此外，BTS今日公開新專輯外，新歌《Swim》MV亦曝光，MV公開2小時後，已吸720萬點擊。

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