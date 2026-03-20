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卓韻芝《38.83》劇本奪兩獎 與外婆食燒鵝脾慶祝 拍成電影「阿婆」一角已有心水人選

影視圈
更新時間：11:53 2026-03-20 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-20 HKT

卓韻芝憑電影《38.83》在《電影業辦公室項目市場頒獎典禮》，榮獲香港地區發展中項目（IDP）大獎，獲得10萬獎金，以及獲得康塔納虛擬製作大獎（折約港幣685000的虛擬製作資助），昨日（19日）她現身頒獎禮分享得獎喜悅。

卓韻芝多謝日本團隊來港

對於獲得兩個獎項，卓韻芝笑言最緊要得到評審的肯定，該片是香港和日本團隊合作，亦特別多謝日本團隊來港。她說：「《38.83》故事係講及我嘅外婆，『阿婆！多謝你，呢個小階段勝利，今晚我會拎住一枝干邑，同埋一隻燒鵝脾返嚟，等我出去打獵先！』」卓韻芝又指外婆未知她得獎消息，但知道有意開拍該片，對方初時反應叫不要拍攝，因為自己只是阿婆，隔一、兩日又追問進度，所以外婆應該好期待。談到是否有心水演員飾演外婆一角，卓韻芝坦言有心目中人選。問到外婆可有提出那位演員飾演戲中角色，她笑說：「我唔會將導演權力下放畀任何一個人。」

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