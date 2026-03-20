《同事三分親》女星炫富極致 鑽戒卡住Hermès袋騷50萬名錶 旅行坐勻直升機潛水艇

39歲前藝人岑潔儀，憑TVB處境劇《同事三分親》中「Helena」一角為人熟悉，她早於2006年參加節目《美女廚房》成為「美少女廚神」入行，但在2012年離巢，同年與馬來西亞富商Dixon結婚後，淡出幕前，專心相夫教子。婚後育有兩子的她，生活富貴無憂，並成功轉型為KOL，不時在社交平台分享極盡奢華的闊太日常，近日她再一次炫富，百萬鑽戒不慎被Hermès名袋卡著，並拍下了大特寫，驚人財力成為網上熱話。

岑潔儀大特寫百萬鑽戒名牌袋

岑潔儀近日分享了自己至愛的配搭，當天她身穿藍色粗花外套，氣質優雅地坐著，但網民焦點卻落在她的Hermès名牌袋、愛彼錶ROYAL OAK系列的價值約50萬的名錶、LV唇膏，再加上她的百萬鑽戒，她分享靚相後，更寫上「All my favourite items（我所喜愛的物品）」，之後岑潔儀伸手入名牌袋內，想取出唇膏，但卻不慎卡在袋子邊緣，更突兀地大特寫落她的巨型鑽戒上，刻意非常，當網民留言「要改設計」，她馬上留下點頭的公仔回應。

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岑潔儀一家旅行上天下海

岑潔儀除了靜態炫富，家庭生活同樣富貴離地，她早前分享了一家四口前往澳洲旅行的影片，當中透露全家豪擲5位數乘坐直升機，從高空欣賞世界奇觀大堡礁的壯麗景色，之後又乘坐潛水艇下潛到海底世界觀賞魚類，活動一個比一個奢華。從逾百萬個人行頭，到花費不菲的家庭旅行，岑潔儀完美演繹了豪門闊太的精緻生活，讓一眾網民紛紛留言表示羨慕，感嘆「貧窮限制想像」。

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岑潔儀華麗現身名錶活動