張繼聰下月開騷捨易取難重塑唱跳形象 謝安琪驚歎舞步複雜：做乜搞啲咁嘅嘢？

張繼聰將於4月9日在麥花臣場館舉行《WHAT'S NEXT LIVE 2026》個人演唱會。距離演出不足一個月，阿聰透露正身處大直路全力綵排，更以全新編排的歌單及舞蹈，讓觀眾見識演戲以外的真實面貌。去年曾在內地舉行多場巡唱的他不諱言今次「捨易取難」，堅持不複製巡演內容：「今次rundown準備咗好耐，好多歌都係第一次現場唱，如果舊年你冇去過內地睇我嘅騷，今年嘅歌你一定冇聽過！」他更向只熟悉其演員身分的觀眾喊話：「如果你淨係睇過我演戲，從來未聽過我唱歌，你真係要嚟睇一次。人生唔可以話有咩大遺憾，但係你嚟我嘅演唱會，就會少一個遺憾！」

張繼聰挑戰十多分鐘舞曲Medley

阿聰透露演唱會一大難關落在跳舞環節，阿聰笑言年紀漸長，綵排過程如同大考：「以前18、22歲，跳六、七個鐘冇問題，而家跳六、七個鐘會傷，所以要好精準。」他特別感謝欣賞已久的排舞師Luen Mo特意留港相助，設計出看似簡單但跳出味道的Hip Hop舞步，身體每一個部分都要郁，每個動作都要練習上千百次才能到位。

謝安琪不禁驚歎

屆時將呈獻長達十多分鐘的舞曲Medley，難度連太太謝安琪看完綵排影片也不禁驚歎：「你做乜搞啲咁嘅嘢？咁複雜你點跳？」阿聰決心一試：「我想試吓！呢個係作為表演者、對觀眾嘅誠意，亦係每一次都要迫自己，好似演唱會主題『what's next』，下一步嘅新嘗試。」問到擅長跳舞的女兒可有意見？他笑說：「佢同同學跳得好勁，水準已經超越咗我。本意係想威畀個女睇，但而家發覺有難度。希望到時佢嚟睇，唔好令佢覺得尷尬，我會盡力跳！」

阿聰預告兩大重磅嘉賓助陣

至於嘉賓陣容，阿聰透露已邀請兩位對他別具意義的歌手。一位是圈中年輕好友，希望在舞台上除了合唱，還能分享生活點滴；另一位則是樂壇前輩，更是他的音樂啟蒙：「佢嘅音樂啟發咗我，細個喺演藝學院參加比賽，都係唱佢嘅歌。今次有機會邀請到佢，可以同真人一齊唱，係一個成就解鎖。」他感激兩位嘉賓爽快答應，現正努力練唱對方的歌曲以作報答。

