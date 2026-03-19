賈曉晨親解與樊少皇離婚之謎 睇戲爆喊剖白抑鬱心聲：曾懷疑應否放棄事業生B

電影《再見 UFO》昨晚在又一城舉行群星好友特典場宣傳活動，在戲中飾演夫妻的賈曉晨（JJ）和杜德偉（Alex）齊齊現身。二人透露電影早在2018年拍攝，事隔七年終於上映，早已忘記當年的演出細節，看完後回憶即時返晒嚟。他們還記得拍攝時各自的孩子都只是1歲大，Alex更表示將會帶兒子入場欣賞這部電影。

賈曉晨感謝當時抉擇

現年43歲育有兩女的JJ激罕現身，她表示，看完這套電影之後心情平復不下，她覺得這部電影讓她明白，無論活在當下是怎樣，都要相信內心的自己，過了多年之後回看，你會很感謝自己當時做了那個抉擇。她坦言：「睇完之後我真的哭了出來，這故事就像說給我聽。其中一個點子說，有少少懷疑自己的選擇，我曾經有一段時間懷疑自己是否不應該放棄事業去生仔和結婚呢？當時真的有點抑鬱。看完這套電影之後，如果我是戲中的三位小朋友，長大後回去見到以前的自己，我會對以前的自己說，你揀對了，你選擇是對的，現在是最幸福、最開心的選擇，我真的忍不住哭了出來。」

JJ用幽默方式鬧老公

問到她回家後會否與老公樊少皇分享自己沒有抉擇錯誤？她表示會，也覺得老公會很開心，因為平時大多是鬧他，她笑言：「我今日回去跟他說，我沒有選擇錯誤，他應該會開心到幾天不睡覺！」追問是否因為經常鬧老公，所以不時傳出婚變？她解釋，因為有一段時間要照顧小朋友真的很悶，有許多不開心，自己在網上分享不開心的事或鬧一下老公，但強調是用幽默方式：「我是用冷笑話去講，其實我覺得自己很開心和很幽默，但大家都覺得我很不開心。」

樊少皇手誤網上寫「離婚」兩字

她又自爆，有一天她可能鬧了兩句，老公不知為何在網上寫了「離婚」兩個字，即使他秒刪了，但也被粉絲看到，更在網上貼了出來說他要離婚，才會突然之間全世界也傳出兩人離婚：「我也有問他是否想講出內心說話？但現在我和老公都不敢講離婚，因為離婚後由誰來湊孩子？湊孩子是最緊要！我現在是講冷笑話，但沒有人笑呢！」追問她可有問老公當刻是否真的想離婚？她笑言：「我懷疑是，也問了他是否將內心想講的講了出來，但他當然是不承認啦！」

杜德偉入圍金像男配血脈緊張

另外，憑電影《風林火山》獲得香港電影金像獎最佳男配角獎提名，Alex直言感到十分鼓舞，整個人血脈緊張。他認為這種感覺對他來說非常重要，因為在圈中打滾多年，這個提名就像一個推動力，令他有原因再努力下去。他表明屆時一定會出席頒獎禮，親身感受這份榮耀。



