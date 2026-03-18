劉冠廷夫妻檔谷新劇 孫可芳爆老公抵港後入急症 陳意涵澄清與安心亞不和傳聞 : 都是開玩笑

台灣藝人劉冠廷與太太孫可芳、陳意涵、張懷秋及林子閎，今日（18日）齊齊現身會展出席第30屆香港國際影視展，分別為有份主演的電視劇《我親愛的怪孩子 》及《郵票與舒芙蕾》舉行臺灣星光發布會。

劉冠廷望今年與孫可芳補辦喜酒

劉冠廷與太太孫可芳合作的劇集《我親愛的怪孩子》，故事講述孫可芳販賣小朋友給劉冠廷。兩人接受訪問時表示，已有4至5年沒有一起拍戲，所以十分期待今次的宣傳。孫可芳在台上爆老公前一晚入了急症室，劉冠廷自爆事前因為在台灣吃錯東西引致腸胃炎，抵香港要看急症，所以今次吃不到至愛的燒味。身旁的孫可芳直言沒有理會老公，自己吃了雞蛋仔和叉燒。已有一子的二人，被問到何時補辦喜酒，孫可芳表示大家都很忙，沒有認真討論，又笑指這是很辛苦的過程，而老公劉冠廷表示希望今年內完成。

陳意涵帶子女同行來港

另外，台灣女星陳意涵在電視劇《郵票與舒芙蕾》，首次跟張懷秋及林子閎合作，劇中陳意涵與林子閎飾演一對夫妻，而張懷秋飾演有外遇的渣男。劇中故事以青少年接觸毒品及校園霸凌的題材，育有一對子女的陳意涵 ，被問如何防止一對年幼子女接觸到毒品？ 她表示：「 真的要多關心孩子。」 提到早前傳出與安心亞不和的小風波，陳意涵被指因在節目中爆料指安心亞經常塗唇蜜兼嘟嘴，因而傳出兩人不和消息，陳意涵澄清指在節目中大家都是開玩笑。陳意涵又透露今次來港，一對子女亦有同行，並表示昨日一起去了迪士尼玩和看煙花。