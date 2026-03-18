李心潔再任監製要幫手跟演員綵排 繼《富都青年》跟王禮霖再合作被爆有拗撬 池家慶面對兩位監製好有壓力

由監製李心潔和王禮霖、池家慶執導的電影《黑潮》，於今日（18日）舉行全球首場發佈會。李心潔和王禮霖繼《富都青年》後，今次再度合作。王禮霖笑言跟李心潔上一次合作有拗撬，今次亦不例外，但越拗越好感情。

李心潔唔敢為電影打分

李心潔笑言對方為人也是很直接，過幾日就無事，今次任監製除了要睇住預算及拍攝日數，也幫忙導演及兩位演員陳澤耀和李沐綵排，又指第一次做監製時沒經驗，覺得好緊張又害怕，雖然今次是第二次，但認為每一次的挑戰也不同。王禮霖則謂拍攝期間也擔心天氣問題，在旁的池家慶笑言面對兩位監製好有壓力，戲中故事題材是他家鄉馬來要西亞巴西不南邦的真人故事，並實地拍攝，其中的場面要配合潮水漲退拍攝，需要三小時內完成。提到電影《富都青年》大受好評成績驕人，可有信心《黑潮》會超越，王禮霖笑言若然要計分會畀《富都青年》有2分，這一部戲則3 .5分，希望慢慢做到有10分。李心潔則笑謂未能打分，因為部戲未剪好，預計今年第三季度上映。

李心潔老公有工作未能同行回娘家

另外，提到李心潔於社交網分享農曆年返娘家，但未見老公彭順蹤影。李心潔表示老公於內地有工作在身，所以未能同行返家鄉過年。