正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣盡顯索爆身材 煒哥搏到盡曾多次為豁出去「激戰」

由無綫（TVB）與優酷聯合呈獻，金牌監製鍾澍佳打造的全新律政劇《正義女神》將於3月30日首播。劇集在3月16日率先在內地優酷平台播出後，瞬間引爆網絡熱議，每個少年犯罪個案均備受重點關注。

陳煒與佘詩曼多次出現對峙場面

陳煒今次在劇中飾演大狀「高淑樺」，首集為一宗「少年天台殺人案」，案中被告是她的14歲兒子「高成彬」劉倬昕，「高淑樺」陳煒為了令兒子與高等法院暫委法「官言惠」佘詩曼多次出現對峙場面，最後「高成彬」劉倬昕的脫罪，改變了「官言惠」佘詩曼的仕途。陳煒在第四集的演出，同樣成為焦點。

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前亞姐冠軍陳煒（煒哥） 在２012年轉投TVB復出，在首部劇集《法網追擊》的演出已經吸引不少觀眾的注意，飾演大反派「龐鐵心」的陳煒除了泳衣上陣外，與郭政鴻連場激嘴兼床戲，成功俘虜了觀眾的歡心。陳煒其後在《神鎗狙擊》飾演「大家姐」，《東坡家事》飾演潑婦「河東獅」、《梟雄》的「姚桂生」、《宮心計2深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》和《巨塔之后》同屬出位之作，當中在《雙生陌生人》更與施展渾身解數，身穿睡衣與馬德鐘激吻，陳煒的演出夠晒香艷。

今次陳煒在《正義女神》同樣不錫身，在第四集將法律戰轉移成為床戰，與古天祥上演激烈的床戲，陳煒坐在古天祥的身上擁吻，一度錫到「嘴都歪」，陳煒身上只剩下一件性感的內衣，豐滿上圍一覽無遺，最後陳煒被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀。「高成彬」劉倬昕曾向補習老師表示媽媽經常陪男人過夜，似乎這一幕埋下伏線。

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