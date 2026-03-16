譚輝智親回應《東周刊》爆拉姑「移情別戀」張與辰 ：佢個個都錫！紅館騷門票被嘲貴過一線 承認會有壓力

《東周刊》早前獨家直擊謝霆鋒母親狄波拉（拉姑）將對譚輝智的寵愛轉移至《中年好聲音3》亞軍張與辰身上，拉姑更在中環「密會」與辰時全程心心眼，更指拉姑看準吳業坤完約時機，推與辰接棒做TVG「一哥」。今日譚輝智與羅啟豪出席兩人6月在紅館舉行的「羅啟豪 & 譚輝智雙星演唱會2026」記者會，即場回應有關傳聞。

拉姑未見人但已訂飛

記者會上譚輝智與羅啟豪的家人、長輩和朋友也到場力撐，不過一向支持輝智的歌迷會「永遠榮譽會長」拉姑就未見人。輝智受訪時稱今日只能請10人來，女兒不用返學想來也沒辦法：「好多人都冇得嚟，屋企人行先嘅，所以全部（出席的人）都基本上由細玩到大同屋企人優先。」不過輝智坦言拉姑已找他訂飛，而且還訂了頗多飛，問到是否包起半場？他笑言：「咁又冇，半場我就好舒服，都多嘅，其實佢肯嚟就得㗎，佢好支持每個人開演唱會，唔係淨係支持我，邊個開演唱會佢都會幾行幾行咁買（飛），所以佢對我哋咁多個都好窩心。」

羅啟豪幫口證拉姑是「中聲」支持者

對於拉姑被指「移情別戀」張與辰，輝智表示拉姑經常也約不同人食飯，只是剛巧影到與辰：「佢一直支持我哋每一個，所以冇呢個（移情別戀）諗法，一路佢同我哋咁多個都係緊密聯絡。（冇變心？）個個都錫！其實佢冇話偏心邊個。」有指拉姑一直以來都擺明偏心輝智，他即否認，指拉姑是支持每一個人，也很愛錫古淖文及羅啟豪。而在旁的羅啟豪亦幫口表示拉姑是「中年好聲音」支持者，輝智說：「因為啲歌好啱佢，佢都係好恨啲人唱返呢類嘅歌，次次見面都係叫我哋唱歌畀佢聽，所以係個個都支持。」追問是否地位冇變？他強調：「冇話咩地位，個個都有地位！」

吳業坤離巢傳不願被「中聲」搶資源

報道拉姑會推張與辰做TMG一哥，輝智指不了解，現在也沒有什麼一哥：「我諗大家都唔會諗呢啲嘢，做好自己。」傳聞吳業坤離開TMG主要的原因是覺得被「中年好聲音」搶資源，他指沒收到消息，但覺得每個人都會有不同的工作。

羅啟豪：做好崗位對得住粉絲

提到兩人的紅館騷最貴門票訂價$1380，被網民嘲貴過一線歌手，羅啟豪表示這是主辦方的安排：「大家唔好忘記呢個幕後團隊真係好犀利，佢哋係幫好多天王巨星做演唱會，所以票價上都會反映到。」而輝智就表示因為不了解，所以是否偏貴就不知道：「佢哋嘅諗法最緊要，我冇呢啲想法，不過主辦做咗咁多年有佢哋自己嘅因素。」問到兩人是否有票房壓力？輝智坦言有，但要交回給主辦，自己只能出盡力希望報答他們，羅啟豪就謂做好崗位、練好歌及跳好舞，要對得住幫助他們這些專業團隊及支持的粉絲和觀眾。至於是否會加場，他們就表示要看賣飛的進度，如果好就會考慮。

譚輝智為個唱認真減肥

譚輝智與羅啟豪又表示現在除了要密集式開會決定歌單外，兩人亦會為個唱減肥。輝智笑言減了好多年，今次會認真地減也會戒口。問到兩人到時會否騷肌？輝智表示「有肌就騷」，至於跳舞就是必然；羅啟豪指若輝智跳的話自己也不能不跳。輝智坦言今次有好的班底，自己有什麼技能也會嘗試在紅館使用，甚至連畫畫也會看到時能否用得上。至於嘉賓方面，兩人指暫不會請，因為兩人已不夠喉，也有很多事情想兩人一起做，因為之前很少合作的機會。

