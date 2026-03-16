「拜金港姐」蔡嘉欣巨肚曝光倒數3個月卸貨 意外曝光海景豪宅Hermès攬枕顯富貴

「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）今年情人節公開懷孕消息，當時未有透露胎兒月份，近日蔡嘉欣在社交平台分享做運動的新片時，不但透露尚餘不足三個月便與腹中BB見面，更意外曝光坐擁無敵海景的豪宅內部。

蔡嘉欣肥肚不肥人

蔡嘉欣前日（14日）在IG分享的照片，從懷孕8周至26周，見到腹部平坦到明顯隆起的變化，不過，蔡嘉欣除了巨肚外，四肢仍非常纖瘦，臉頰亦不見長肉，完美示範「肥肚不肥人」的最佳狀態。

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蔡嘉欣在帖文中透露，懷孕初期大部分時間都在家工作和休息，直到16周才重新開始每星期做兩至三次運動。蔡嘉欣寫道：「希望盡量Retain到不要讓肌肉流失得太快，令到之後孕晚期也可以有更好的support應付著愈漸巨大的肚子，開始倒數！」並透露BB尚有不到三個月出世。

蔡嘉欣寓所景色開揚

而蔡嘉欣分享做運動的影片，見到其家中寬敞的客廳，擁有巨型落地玻璃窗，白天採光度極高，窗外是壯麗的遊艇會海景，景色開揚，到晚上則可飽覽城市璀璨的夜景。整個客廳以灰色木地板配襯白色牆身，佈置簡約而有格調，空間感十足，即使在廳中擺放瑜伽墊做運動，也綽綽有餘。

蔡嘉欣生活富貴

蔡嘉欣一向被指拜金，在簡約的家居設計中，不少細節都突顯其富貴生活。最搶眼要數客廳淺灰色沙發上的Hermès格仔攬枕，低調地展示奢華品味。而牆上掛著一幅線條感十足的現代藝術畫作，電視櫃旁又擺放藍色蘭花作點綴，處處顯得精緻。另一邊的飯廳擺放圓形餐枱後，仍見到好闊落。

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