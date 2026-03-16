奧斯卡2026丨75歲Amy Madigan憑《凶器》首奪女配角 《科學怪人》奪最佳化妝與髮型、服裝設計（不斷更新）

奧斯卡2026丨《第98屆奧斯卡金像獎》於美國時間3月15日在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。

75歲Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡

率先頒發的是最佳女配角，結果由年屆75歲的Amy Madigan入行首次揚威奧斯卡，是她繼1985年電影《男人心》(Twice in a Lifetime )之後第二次入圍爭最佳女配角，她上台時先重現恐怖笑聲，並表示等足40年終於可以贏得小金人並表示：「我的腿在震！太好了，每個傳媒問我，已經40年了，這次有甚麼不同？『區別在於這個小金子』。」

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今年繼續由名嘴Conan O’Brien主持，他扮成《凶器》中Amy Madigan的角色，帶同一班小朋友跑過所有入圍最佳電影的場景，然後再與小朋友跑入會場。他笑指今年是最後一年由人類主持的奧斯卡，又影射今年奧斯卡因伊朗揚言會襲擊美國而加強保安，「去年我主持的時候，洛杉磯發生火災，但今年一切都很好。今年的保安非常嚴密⋯⋯我們走在芭蕾舞和歌劇界的邊緣。」寸爆添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）之前對那些經典藝術形式發表一些負面評論後，備受爭議。Conan再就世界發生的戰爭發聲，「每個人都知道，這是一個混亂而可怕的時代，像這樣的時刻，奧斯卡頒獎典禮最有共鳴。它顯示了復原力和現在的稀有作品、樂觀，讓我們慶祝，不是因為我們認為一切都很好，而是因為我們希望並努力變得更好。」

得獎名單如下（不斷更新）：

最佳動畫由《Kpop獵魔女團》擊敗《優獸大都會2》等大熱捧走，

Cassandra Kulukundis奪得今年首增設的「最佳選角」

《科學怪人》再奪「最佳化妝與髮型設計」

《科學怪人》獲頒「最佳服裝設計」

《The Girl Who Cried Pearls》奪「最佳動畫短片」，導演Maggie Kang及兩名監製上台領獎，但當監製Michelle L M Wong發言時，大會播放音樂示意致謝時間已到，不過後來又繼續讓該監製完成發表感言。

《Kpop獵魔女團》奪「最佳動畫長片」

艾美麥迪根（Amy Madigan）憑《凶器》奪得「最佳女配角」。