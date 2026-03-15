馬貫東拍檔張曦雯缺席宣傳︰掛住佢厚肉「人中」好好錫 做主角自評氣場不足

馬貫東、羅毓儀、鍾柔美、李海銅、吳子沖、關曜儁、黃子恆到荃灣宣傳劇集《臥底嬌娃》，現場播出馬貫東與張曦雯在陳瀅面前的的吻戲。玩遊戲時，馬貫東仲好搏親吻關曜儁！提到他與張曦雯的吻戲，加埋陳瀅，陷三角關係，他爆笑形容張曦雯的「人中」非常厚肉好好錫，「拍攝時，我錫歪了，要拍多Take！若再歪一點就會錫到嘴角。」又指張曦雯不似家中的貓，可以任錫。談到張曦雯沒到場，他笑言︰「可惜不能錫多次！故在台上只好錫關曜儁，感覺舒服，有情侶又有兄弟感覺，十分複雜。

馬貫東、佘詩曼《正義女神Themis》中交手

《臥底嬌娃》劇情將交代馬貫東與李海銅的感情線，他形容在一齣劇集中，能與三位女神合作，「好益我！」問現實也遇過如此複雜情況嗎？他笑言沒有。追求異性會公平競爭，笑指自己多是輸家，並憶起傷心事，「前女友說，我個性太安靜，不夠主動，有點悶。」白色情人節（3月14日）只能與家中愛貓過。他指有留意劇集出街後，觀眾的反應，自覺做男主角氣場不足，望下次有進步。至於佘詩曼主演的《正義女神Themis》將接棒播出，參演的馬貫東稱十分期待，皆因是首次與阿佘做對手戲。