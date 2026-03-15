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羅毓儀收愛人玫瑰寄語一心一意 鍾柔美冇預緋聞男友劉展霆過節︰我要溫書

影視圈
更新時間：19:45 2026-03-15 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-15 HKT

羅毓儀、鍾柔美、馬貫東、李海銅、吳子沖、關曜儁、黃子恆到荃灣宣傳劇集《臥底嬌娃》，女主角之一的張曦雯因為航班延誤，在活動前夕才宣布未能出席，至於鍾柔美亦姍姍來遲，活動期間才到場加入宣傳，但未影響粉絲的興致。現場播出羅毓儀、吳子沖浪漫橋段，羅毓儀一睇片段，露出尷尬表情，玩遊戲時羅毓儀、吳子沖近距離互動。

鍾柔美遲到

羅毓儀、鍾柔美受訪，談到跟吳子沖的親密片段，她相信男友林俊其會理解，同時會花點心思𠱁對方。提議不如同男友重演台上親密互動？她笑言可以。提到張曦雯、陳瀅未到場，羅毓儀指張曦雯身在外國，因為航班延誤而缺席，但不知道她是工作或旅遊，而陳瀅則身處內地。至於鍾柔美解釋，受工作影響而遲到，問她在《臥底嬌娃》有無感情戲？她指與吳子沖有誤會，似兄妹情，跟羅毓儀陷三角關係。談到白色情人節，羅毓儀表示與一班男士在夾Band中度過，她事前知悉忙於工作，故沒約男友，惟沒有想到他準備了驚喜，送上一支玫瑰，「寓意一心一意，好Sweet！」鍾柔美︰「我同功課度過，要準備3月中考試，要專心準備！」問到緋聞男友劉展霆有表示嗎？她對感情事「落閘」，稱不多談私人事。

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