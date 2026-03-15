金草莓2026｜Ice Cube豪取5項「最差」成贏家 姬蒂赫遜贏「救世主獎」洗污名 CG 7個小矮人都有獎攞

奧斯卡頒獎禮將於香港時間明日（16日）早上舉行，「第46屆金草莓獎」前日公布得獎名單，饒舌歌手Ice Cube主演的《世界大戰》共奪5獎成「贏家」，除了Ice Cube摘下爛片影帝之外，又獲頒「最差電影」、「最差前傳／重拍／續集」；「最差導演」及「最差劇本」。

史泰龍個女係「最差女配角」

《完美巨聲幫》澳洲女星Rebel Wilson憑動作喜劇《Bride Hard》捧走「最差女主角」獎，今次是她第2次獲金草莓獎，2020年她憑歌舞片《Cats》奪最差女配角。入圍爛片影后的兩大金像影后楊紫瓊、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）成功避過一劫。另外，史泰龍女兒Scarlet Rose Stallone以《Gunslingers》贏得「最差女配角」，「最差男配角」則由《白雪公主》中以CG製成的7個小矮人聯合奪得，他們再奪「最差銀幕拍檔」獎。今年憑《Song Sung Blue：藍色情歌》入圍奧斯卡影后的姬蒂赫遜（Kate Hudson），則以該片的突出演技，獲得近年才新增的「救世主獎」，一洗污名。她之前曾憑《Music》封爛片影后，又憑《愛情潛到寶》、《愛你愛到撬走妳》、《Mother’s Day》等片多次獲得金草莓提名。