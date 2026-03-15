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孫燕姿演唱會「《開心鬼》女神」朝聖 近況曝光臉頰凹陷瘦到脫相 曾患厭食症體重僅34公斤

影視圈
更新時間：15:30 2026-03-15 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-15 HKT

56歲的袁潔瑩，是80年代「開心少女組」成員之一，近年雖然已淡出娛樂圈，但其動向依然備受關注。近日她在小紅書上分享近況，記錄了自己化身小粉絲，前往觀看樂壇天后孫燕姿演唱會的實況，影片中她投入的神情引起熱議，但更讓網民聚焦的，是她再度消瘦的身形，擔心她的身體狀況，紛紛指她「太瘦了，要吃多一點」。

袁潔瑩低調追星一臉陶醉

從影片中可見，袁潔瑩當晚打扮休閒低調，頭戴一頂閃亮的灰色鴨舌帽，身穿黃黑格紋襯衫，看起來精神不錯。她興奮地對著鏡頭表示：「今天我們去看孫燕姿演唱會！」入場後，她完全沉浸在音樂世界中，手持螢光棒隨著節奏揮舞，與全場觀眾一起製造出璀璨的燈海。 

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袁潔瑩曾因壓力患厭食症

袁潔瑩在片中的近貌，卻令粉絲震驚，她臉頰凹陷，身形顯得相當單薄，與過去相比更見清減，讓不少網民直呼「女神又瘦了」、「瘦得讓人心痛」、「太瘦了，要吃多一點」。影片更勾起了大眾對她過去健康狀況的回憶，袁潔瑩在90年代事業高峰期，曾因壓力過大而不幸患上厭食症，體重一度暴跌至34公斤，演藝事業也被迫停頓，經過長時間的休養與治療後，已日漸走出陰霾。

袁潔瑩以開心少女組成員出道

袁潔瑩在15歲被黃百鳴發掘，憑藉《開心鬼》系列電影一炮而紅，成為風靡萬千少男的青春偶像。其後不論是在經典電影《笑傲江湖》系列中飾演的「藍鳳凰」，還是在《太極張三豐》裡的演出，她那英氣與柔美兼具的獨特氣質，至今仍讓人印象深刻。
 

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