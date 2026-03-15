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高海寧冰島圓夢追極光罕派福利 索爆比堅尼靚相網民求加碼

影視圈
更新時間：13:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-15 HKT

明年便40歲的高海寧（高Ling）最日遠赴冰島，展開一場洗滌心靈的追光之旅。高海寧在社交平台分享旅途中的點滴，大玩文青風格，當中更見到高海寧久違公開水著靚相，靚人美景之下引人入勝。

高海寧大派福利

高海寧昨日（14日）在IG分享在冰島自駕遊的照片，見到她並非獨遊，駕車時旁邊的友人負責幫忙睇路，當中有高海寧到藍湖浸溫泉的照片，近年罕有分享穿比堅尼相的她，望向鏡頭甜笑大派福利。

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高海寧分享在冰島的見聞：「在冰島天氣是情緒的鋪墊，而風景是內心的迴響，遼闊荒蕪的大地上，無盡的苔原、峽灣與冰川，車子向前駛去，窗外掠過的每一幀，都是地球獻給旅人的獨特風景，連綿的雪山無聲地環抱著我們，荒蕪卻充滿生機，靜謐卻震耳欲聾，每一天大自然都為我們埋下無數驚喜。原來冰島之旅不只是一次未知的探索，它更像是我們內心深處那片從未被觸及的曠野，正是悄悄長出新的枝芽 #一世人至少要去一次冰島」。

高海寧文青風留言

而另一輯在日前上載睇極光的照片，見到高海寧非常幸運，手機隨手影都是一幅幅如明信片的靚相。高海寧更以文青風格留言：「浮躁的世界裡，我只想靠近空間的留白，走進遼闊自由的大自然，與風雪陽光草原大海雪山為伴，總在這樣的場景裡流連忘返。今年答應自己要去冰島睇極光，做自己想做且嚮往的事，是我愛自己的方式」

高海寧幸福感爆棚

不少網民羨慕高海寧此行順利：「人靚景靚」、「幸福感爆棚」、「So cute！肉眼可見嘅快樂」、「睇到流鼻血了」，有網民嫌高海寧公開的比堅尼見不到正面，留言提出要求：「泳裝正面please」、「泳裝多發幾張嘛」等。

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