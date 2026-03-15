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徐子淇親力親為打理生意曝光近況 美到發光晒長腿一舉動揭超親民

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-15 HKT

恆基兆業創辦人「四叔」李兆基新抱徐子淇，與李家誠結婚20年，多年來專心相夫教子，過低調的豪門生活，近年甚少公開露面。徐子淇近日被網民在中環的新打卡酒吧餐廳巧遇，大讚43歲的徐子淇好美，引發熱議。

徐子淇盡顯老闆娘風範

從照片所見，徐子淇身穿幹練的西裝外套搭配短裙，露出一雙纖細修長的美腿，打扮時尚。徐子淇站在餐廳一角，與一名外籍男士熱烈交談，並輔以手勢，似乎在討論餐廳的營運細節。

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該網民小紅書分享當時遇見徐子淇的情況：「在Peridot偶遇徐子淇，擦肩而過，她真的好美好美，頂頂頂頂頂美！好想合影哦可是我太害羞啦！」網民又在帖文下回覆補充：「她整個人都在發光，太美麗了！」網民更揭開徐子淇當時沒有保鑣隨行，相當親民。

餐廳多明星名人捧場

據悉Peridot是徐子淇與丈夫李家誠去年投資開設的頂級素食酒吧餐廳，主打「風土」概念的創意雞尾酒與高級素食，不時有明星名人到訪，徐子淇曾在餐廳接待網球名將薩巴倫卡。 

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