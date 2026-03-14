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《夜王》效應席捲港鐵 「葵芳」站驚變「Franchesca」站 蔡蕙琪真人現身打卡引圍觀

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-14 HKT

賀歲片《夜王》票房已於周四（12日）突破9,000萬大關，有望創1億票房紀錄。蔡蕙琪（Kay）在戲中飾演夜總會小姐「葵芳」，憑爆笑英文名「Franchesca」加洗腦「譚仔口音」，一炮而紅。就連港鐵亦食住個勢，將「葵芳站」英國易名「Franchesca」，蔡蕙琪昨日（13日）出巡穿梭多個港鐵站打卡，意外引起追星潮。

《夜王》殺入港鐵

近日有網民在Threads發文，驚喜見到港鐵葵芳站閘外的綠色牆身，換上《夜王》角色「葵芳」的巨型海報，而站名的英文更惡搞為「Franchesca」，還有極具魔性的廣播：「大家好，我係《夜王》嘅葵芳Franchesca，歡迎乘搭港鐵嚟呢個站，祝你有個愉快嘅旅程。」吸引不少網民打卡。

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除葵芳站改英文名外，港鐵又將葵芳站前後兩站名作變更，荔景站變成《夜王》英文片名「Night King」，而葵興站則為「葵兄」。港鐵而食住個勢，在葵芳站客務中心發售精品送優惠券。

蔡蕙琪獲途人駐足

「葵芳」本人蔡蕙琪昨晚親身到港鐵葵芳站打卡，即引起哄動，除《夜王》fans外，還有一班鐵路迷，加上放工時間，令葵芳站逼到水洩不通，不少人又嗌蔡蕙琪做「Franchesca」，可見角色深入民心。

蔡蕙琪巡晒三個站

蔡蕙琪還到荔景站「Night King」、葵興站「葵兄」打卡，吸引不少人跟隨圍觀。不少網民將遇見「葵芳」蔡蕙琪的影片放上網：「剛剛放工見到，好多人影相！」、「葵芳， 你成功咗啦！」

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