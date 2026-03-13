《再見UFO》活動遇女子鬧事驚動警方 向黃又南、衛詩雅方向擲水樽 於場邊除假髮發爛渣

蔡卓妍（Sa）、衛詩雅、黃又南及盧覓雪今日（13日）出席《再見UFO》電影分享會，現場外有一位粉紅衫女子不停吵鬧。當衛詩雅和黃又南準備接受訪問時，這名女子突然將水樽擲向他們，但誤扔中記者而中斷訪問，兩人即返回後台。而這名女子又再突然除下假髮，在場保安亦馬上要求女子離開現場，事後有警方人員到場了解。

涉事女子日前曾出現於另一活動

黃又南和衛詩雅接受訪問時，對於險些被扔中，黃又南表示聽聞工作人員指，這名女子日前也出現過一個公開活動，更稱今次事件難免影響心情，不過現場工作人員也即時帶同這名女子離開，更笑言會充當「護花使者」保護阿Sa、衛詩雅和盧覓雪。衛詩雅則謂返回後台，聽見這名女子對方大鬧搶了她的男人。談到該片八年後上映，黃又南坦言好開心，當年憑《香港有個荷里活》獲提名「最佳新人獎」，相隔20多年後，以電影《再見UFO》入圍應屆金像獎角逐「最佳男配角」，又笑言對得獎一定要有信心。談到可有聯絡拍檔徐天佑，黃又南指跟天佑年多前傾過一、兩次電話，不過知道對方不在港，又強調跟天佑有傾有講，關係沒問題。

衛詩雅角逐金像獎最佳女配角

衛詩雅對於憑《再見UFO》入圍應屆金像獎角逐「最佳女配角」，她表示老公戥其開心，又笑指老公已準備服裝及預約髮型師，有待陪伴她出席頒獎禮。單身的黃又南，當笑他「好Dry」未有另一半陪伴出席頒獎禮。他笑言有經理人陪伴，加上跟電影團隊一同出席。問到衛詩雅可有好女生介紹給又南？她即建議周家怡，對方跟又南同是愛車之人，又大讚周家怡是「筍盤」。不過黃又南笑言本身認識周家怡，但可以再重新認識。

阿Sa未有見證有人大吵大鬧

姍姍來遲的阿Sa，對於有名女子在場外大吵大鬧，但未有見證事件發生。她笑言未知是否幸運與否，又憶述年多前也曾受過騷擾。當笑指阿Sa有健身教練男友林俊賢（Elvis），不再驚被騷擾。阿Sa自認也好勁，但到了這個年紀不是追求以前的瘦身形，反而最重要現在的年紀狀態和健康。談到片8年後上映，阿Sa坦言好開心，感受好大，好似找回自己，對好多事物覺得好美好有希望，人生有經歷有時覺得疲倦，會有迷失時候找不到重心，睇返該片會再願意相信會有美好事情發生，雖然該片經歷8年，美好的事情會在對的時候出現。談到對於兩位拍檔入圍金像獎，阿Sa笑言有投票給他們，台前幕後配合很好。

阿Sa：唔太想搞婚禮

提到戲中的她著中式裙褂及婚紗，阿Sa表示多年來著過無數次。問到她現在考慮著中式定西式婚禮？她說：「如果我本人就唔太想搞婚禮，若然另一半好想就配合，因為搞婚禮好麻煩，聽到衛詩雅講話婚禮畀老公驚喜都好難，我性格又太過追求完美，每個細節要做到最好，覺得她痛苦，剩係諗賓客名單都好頭痛。」她坦言也有跟男友談及結婚問題，對方表示沒所謂，寧願二人世界，結婚後才告訴大家「搞掂」。問到她是否已經「搞掂」？她連聲表示未，若然結了婚一定公布。