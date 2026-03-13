陳懿德支持羅天宇音樂上發展 不會盲目讚好：中肯評論表現 戴祖儀恨與Joey Tang Jam歌
戴祖儀、陳懿德今日（13日）出席慈善節目《博愛歡樂傳萬家》記者會，戴祖儀笑言跟太極成員鄧建明的英文名同樣是Joey T，雖然兩年前跟對方合照，但好想再次集郵合照，亦希望能夠跟鄧建明在音樂上合作，就算可以一齊Jam歌都好。
陳懿德到廠景偷師做司儀
首度為慈善節目擔任司儀的陳懿德，笑言不緊張，反而有前輩跟她講過做慈善節目跟其他大騷有所不同，例如頒贈支票儀式，所以自己會重溫該慈善節目。提到緋聞男友羅天宇在《中年好聲音4》演出，陳懿德在觀眾席含情默默欣賞對方演出。陳懿德解釋日常也會到不同廠景從中偷師學習做司儀，又大讚車婉婉做司儀出色，又指羅天宇演出當然要支持，一眾演員為該節目演出，雖各自有工作在身，但也積極參與。
戴祖儀想跟羅天宇合唱
談到可會鼓勵羅天宇在音樂工作發展，陳懿德指羅天宇一向想在音樂上發展，最近也增加了有關音樂的工作。當笑問可有跟羅天宇一起練歌，她笑言會一齊唱歌，亦會中肯評論表現，不會盲目讚好，否則會跣對方。問到是否有她的出現，羅天宇對住她唱情歌會表現更好？她笑說：「呢樣你要問返佢喎！真係唔知。」在旁的戴祖儀笑言也想跟羅天宇合唱，陳懿德即搭嘴指睇過戴祖儀和胡子貝合唱好正。
