Marvel影星「鷹眼」謝洛美維納疑淪為詐騙工具 被失婚婦指控網騙追數18萬

55歲「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）又遇「桃花劫」，繼去年11月被37歲華裔女導演周依指控性騷擾、恐嚇後，最近又被一名來自加州莫德斯托市，兼自稱是其高中同學的失婚女子Marnie Reeves指控他騙錢、騙感情。

謝洛美維納、失婚婦口同鼻拗

謝洛美於2023年元旦因剷雪車意外險喪命，當時剛失婚的Marnie於同年4月在謝洛美的官方IG貼文中俾like，以示關懷。隨後一個未經核實的帳號聯繫了她，自稱是「謝洛美」，幾年來共騙取了她23,450美元（約18.3萬港元），她因此起訴謝洛美。傳媒就此事查詢謝洛美的代表律師，對方回應指：「本案與謝洛美維納無關，這完全是一場毫無根據的訴訟，完全基於原告臆想與被告之間存在戀愛關係——這種想法沒有任何事實依據。」但Marnie就認定是謝洛美及其親屬合謀詐騙她。

鷹眼「粉絲卡」分4種級別

據Marnie所說，她透過經過驗證的IG帳號與「謝洛美」交流，她不認為這是「網絡詐騙」。Marnie甚至在IG聯絡上她認為是謝洛美母親Valerie Cearley的帳號，惟該帳號已不存在，而Valerie的真實帳號名稱亦與Marnie聯絡的帳號不同。及後，Marnie得到一個她認為屬於「謝洛美」的電話號碼，然後從2023年4月到8月，她與這位「謝洛美」每天都透過WhatsApp對話數小時；接着她收到自稱Lasse Larsson的人發來之付款訊息，她認為此人是謝洛美經理人團隊成員，訊息中懇求她購買「粉絲卡」和其他商品，以便與謝洛美保持聯繫。「粉絲卡」分「普通套餐」價格1,100美元（約8,608港元）、「VIP銀票」價格3,850美元（約30,128港元），「VIP金票」價格5,789美元（約45,302港元）、「VIP鑽石」票價10,888美元（約85,206港元）。

有人思覺失調？

剛開始時，Marnie同意購買「普通套餐」，而在天天跟「謝洛美」聯絡後漸漸沉迷，期間她只試過一次透過Google Chat視像跟「謝洛美」傾談，「當時他正開着車，沒有直視我的眼睛，他有轉過頭來，我看到了他──我知道是他。」惟她未向傳媒提供該段影片，聲稱該影片正等待法庭傳票處理：同時提供了「謝洛美」向她說盡甜言蜜語的短訊，又聲稱手上有「謝洛美」重要部位的照片，指對方也有她的性感視頻，並稱對方以此來威脅她。1年後，Marnie總共損失了2,3450美元，她稱之為「愛情騙局」。

鷹眼身家6億

據報道，謝洛美淨資產估計為8,000萬美元（約6.26億港元），根本不需要騙財，而Marnie認為他想透過「愛情騙局」來滿足其控制慾。另外，早在2019年，就有人冒認謝洛美來行騙，謝洛美本人也曾在社交帳號發文，提醒粉絲慎防受騙。