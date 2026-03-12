Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁嘉敏喪騷誇張上圍吸客有隱情？被指賣相收入大減月入僅萬餘元 撰千字文鬧傳媒：完全失實

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-12 HKT
現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏，近年轉戰社交平台，在Patreon上以性感形象吸引付費會員。近日她遠赴越南富國島，並在剛開設的Threads戶口上連日發放「比堅尼放題」，引來網民熱議，但同時有傳媒指她此舉是因Patreon會員流失藉此「拉客」，袁嘉敏今日就於IG撰文作出反擊，指有關傳媒報道失實，只是自己編造故事。

傳媒指袁嘉敏賣相收入大跌

有傳媒報道分析，袁嘉敏的Patreon月費由去年的$785及$1580，大幅加價至今年的$1,125及$2,255。然而，其帖文的按讚數卻由去年的平均40至50個，急跌至近期的12、13個。該報道根據此數據估算，其平台月收入可能由超過6萬港元，直線下跌至萬餘元，因此推斷她近日頻繁更新性感照是為了「谷銷量」。

相關閱讀：緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶

袁嘉敏繼續比堅尼放題極吸睛

事實上，袁嘉敏近日的確在IG、Threads上「免費」大派福利圖，連日她不斷上載多張於富國島豪華酒店房間內的誘人比堅尼影片，繼早前的火紅細碼比堅尼後，之後又有金色和豹紋比堅尼影片，當中袁嘉敏大騷極性感超誇張上圍，的確極之吸睛，令網民看得目不轉睛，而她亦不忘於影片中標註其收費平台大賣廣告。

袁嘉敏IG反擊：完全是失實報道

對於收入下跌的傳聞，袁嘉敏很快在Instagram的限時動態上作出反擊。她上載一張報道截圖，並加上文字直斥：「我一向很少回應報道，因為大部分都是亂寫、捏造。」她強調，上次有記者聯絡她查詢已是四年前的事，並怒轟相關傳媒：「你們作為傳媒工作者是不應該未有聯絡過本人，就胡亂編寫虛構故事，包括寫到我的收入，完全是失實內容。」她明確表示，有關她收入下跌的報道是「無中生有」，並非事實。

相關閱讀：《鴨王》女主角袁嘉敏真空上陣  超誇張上圍「迫爆Mon」撐爆低胸裙  狂派福利反擊發福批評

