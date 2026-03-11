Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Zendaya同湯姆賀倫婚後首現身巴黎 晒金色巨戒全程彈跳活躍過蜘蛛俠

影視圈
更新時間：14:45 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-11 HKT

《蜘蛛俠》女星Zendaya日前被造型師Law Roach大爆已跟「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）結婚，昨日她被爆婚訊後首度亮相巴黎時裝騷，造型師Law都同行，穿上白色恤衫裙的她，左手無名指戴上金色戒指，有指Zendaya上月已從5卡鑽石訂婚戒，換成戴上金色婚戒。她全程笑笑口，但未有回應秘婚傳聞。

全智賢驚艷露面

Law Roach上月底出席演員工會舉行的「演員獎」紅地毯時，突爆Zendaya已秘婚，「婚禮早就辦完了！你們錯過了！」而與Zendaya同場的還有韓團BLACKPINK成員Lisa、Stray Kids成員Felix、《魷魚遊戲》鄭浩妍、全智賢、「米蘭冬季奧運」女子花式滑冰金牌選手劉美賢、法國殿堂級女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《貓王》導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、古巴女星安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、「紫天椒」嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）等。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
22小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
6小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
20小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
5小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
6小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
5小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
19小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT