Zendaya同湯姆賀倫婚後首現身巴黎 晒金色巨戒全程彈跳活躍過蜘蛛俠
《蜘蛛俠》女星Zendaya日前被造型師Law Roach大爆已跟「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）結婚，昨日她被爆婚訊後首度亮相巴黎時裝騷，造型師Law都同行，穿上白色恤衫裙的她，左手無名指戴上金色戒指，有指Zendaya上月已從5卡鑽石訂婚戒，換成戴上金色婚戒。她全程笑笑口，但未有回應秘婚傳聞。
全智賢驚艷露面
Law Roach上月底出席演員工會舉行的「演員獎」紅地毯時，突爆Zendaya已秘婚，「婚禮早就辦完了！你們錯過了！」而與Zendaya同場的還有韓團BLACKPINK成員Lisa、Stray Kids成員Felix、《魷魚遊戲》鄭浩妍、全智賢、「米蘭冬季奧運」女子花式滑冰金牌選手劉美賢、法國殿堂級女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《貓王》導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、古巴女星安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、「紫天椒」嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）等。
