鄭秀文期待啟德個唱預告將正式公佈 不擔心入座率偏低：最重要做好自己 黃子華盼做嘉賓勁歌熱舞

黃子華、鄭秀文（Sammi)、許冠文、張家輝、衛詩雅、陳家樂和老婆連詩雅、陳法拉、金燕玲、廖子妤、盧鎮業、王丹妮、周家怡、謝安琪和老公張繼聰、陳湛文及邱士縉等，昨晚（10日）到尖沙咀出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》。

黃子華指不提及票房結果通常較好

子華和Sammi主演之電影《夜王》前幾天票房已衝破8千6百萬，子華昨晚笑指，有「V姐」（指Sammi)在便有信心，子華更幫Sammi計算過，指她做宣傳的日子比拍攝這部電影的日數更多。Sammi表示，自己盡所有努力去做，個人很替子華開心，因他能在電影上保持着那麼好的好成績。問子華這次為何不開盤口打賭票房？他表示，不是不肯開盤，只因為拍攝完電影之後大家根本沒有時間一齊坐下來吃飯，他說：「我發覺盡量不提及票房通常結果都好，所以倒過來是不敢提。」Sammi笑指，現在一部比一部票房高，所以沒人夠膽估。

黃子華為《夜王》團隊留包廂 欣賞Sammi演出

子華憑電影《破．地獄》及《毒舌大狀》高踞華語票房記錄頭兩名，近日《夜王》票房勢如破竹有望憑藉《夜王》為子華寫下全新紀錄，成為港產片票房頭三甲記錄保持者。子華謙虛表示，不是自己一個人是大家一起做出來的成績，但傳媒指，三套電影都是他擔任男主角？他說：「真的是開心，如果真的成事，大家《夜王》團隊真的要坐下來吃一餐飯，要在Sammi啟德舉行演唱會之前食一餐。」子華為表支持，表示要為《夜王》團隊留包廂欣賞Sammi的演出。傳媒指子華應該上台擔任嘉賓？他豪氣地說：「這個真的很難推辭，而且不能上台講幾句便算，直程要跟Sammi勁歌熱舞，不過要預先睇跌打，因Sammi演唱會是瘋狂舞步！」Sammi乘勢說：「這是你自己提議的，諗起也興奮！」不過Sammi指，自己尚未正式公佈舉行演唱會日期，傳媒指，啟德主場館外牆已經展示了她舉行演唱會，Sammi說：「他們還比我心急，我也打算這兩天正式公佈。」

贊成尖東再開夜店

最近接連有幾個演唱會及音樂會入座率偏低，問Sammi是否不會擔心這問題？她即說：「我每次做演唱會都不會高估自己，最重要是做好自己及盡能力。」子華即爭着要為Sammi說：「我是她的話，一定不會驚，我替她驚是害怕開賣頭10分鐘未能售清門票，要10分01秒才能完成，可能因為網絡擠塞伺服器不夠強勁，所以要加強網絡。哈哈！」Sammi即反問他是否也害怕過億票房這問題，其實大家心情一樣。問Sammi是否打算打破啟德開唱的場次紀錄？她表示，自己這次應該場數不會太多，畢竟年紀大了，每場做到最好，自己的習慣永遠做的場數比可以做的場數少一些，這麼多年來自己的方針都是這樣，做到16場的話自己只會做13至14場，留一點空間。不過很開心電影成績像過了一關，讓她可安心做演唱會，但仍會繼續盡力謝票。談及有議員以「夜王年代」為題，倡議振興尖東再開夜店？二人也贊成，覺得現在香港晚上太靜了，如果有大排檔更好，因晚上想找地方大家傾偈也沒有，市民又可有些小生意做。此外，子華身為編劇出席這活動，也順道看看是否會碰上好劇本，他表示，去年出席這活動時也有幾位編劇找他研究一些劇本是否可以合作，他們希望今年可以撞到一些新編劇大家研究一下。