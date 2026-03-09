黎耀祥蕭正楠曹永廉澳洲合體 相隔九年拍旅遊節目感觸落淚：未必再有下次

黎耀祥、蕭正楠、曹永廉和戴祖儀、吳若希及丁子朗出席TVB全新節目《他們的澳洲駕期》記者會，大談旅途中的難忘經歷。黎耀祥透露，今次與曹永廉和蕭正楠相隔九年再度合作拍攝旅遊節目，曹永廉即笑言：「真係好難得，大家夾到時間一齊出發，成個旅程都冇鬧交！」

蕭正楠感觸時光飛逝

蕭正楠亦感觸表示非常珍惜三人相聚的時光，更爆料指拍攝尾聲時，三人即場合唱《我們的快樂時代》，令在場幕後工作人員感動落淚，「可能大家都覺得，未必再有下次機會一齊拍節目。」

曹永廉自爆畏高避玩氫氣球

談到旅程中的驚險環節，黎耀祥笑言初嘗滑雪滋味，曹永廉則自爆因有哮喘問題，為免影響拍攝進度，只能在雪山腳下等候，「冇理由要大家拍埋我送院急救嘅情況！」他又透露原本安排玩氫氣球，但因自己有點畏高加上天氣不佳，最終取消。

蕭正楠難忘獅子園震撼

蕭正楠則提到參觀獅子園的經歷最震撼，「頭頂有十幾隻獅子，仲要近距離餵食，如果伸手出去肯定會被咬！」他更搞笑說：「我等拍完先至將佢哋兩個隻手拎去餵獅子。」

黎耀祥想跟好拍檔同行

蕭正楠又分享在當地酒廠親自調配了一支紅酒，並以太太黃翠如和兒子「蕭哈哈」命名。他透露當年太太與洪永城在澳洲拍攝時，亦在同一酒廠調了一支以他命名的酒，笑言感覺十分巧合。問到何時開酒慶祝？他笑說：「起碼等個仔18歲生日先開啦！」對於未來會否再有機會合體拍旅遊節目，黎耀祥表示地點不是問題，最重要是能與好拍檔同行。