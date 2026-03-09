Jennie巴黎街頭被狂迷包圍黑面 發聲明呻失私隱 Lisa孖Bad Bunny歎日本菜儼如放閃

韓團BLACKPINK成員Jisoo及Rosé出席巴黎時裝周後，隊友Jennie前日亦出發前往巴黎，她抵埗後，與一名男外籍保鏢及一名女工作人員外出，並在巴黎街頭被疑似是外籍記者及fans包圍。

BLACKPINK《GO》奪冠

當時有人問Jennie「在巴黎玩得開心嗎」，Jennie透過女助手問他們：「如果簽了名，你們可以放行嗎？」他們表示可以，Jennie面露不悅地簽名，期間她不斷用英語說：「拜託，請退後一點，給我點空間！」不過仍有人不少人要求簽名及合照，Jennie拒絕後，要求他們守承諾讓她離開，再說：「我可否有屬於我的一日？」另外，隊友Lisa近日在東京出席代言活動後繼續留低，昨日與當代藝術大師村上隆一同出席欣賞拉丁天王Bad Bunny的《Billions Club Live》演唱會，亦是他首度在亞洲演出。演唱會為了慶祝Bad Bunny在串流音樂平台的播放量突破10億大關。Bad Bunny又與Lisa去歎高級日本菜，並到酒吧狂歡，搭晒膊頭和咬耳仔，非常老友。

此外，Spotify昨日公布新歌首周的播放量，BLACKPINK上月27日推出的新碟《DEADLINE》有4首歌打入十大，冠軍正是主打歌《GO》、亞軍是《CHAMPION》，Jennie的個人單曲《Dracula-Remix》佔季軍。