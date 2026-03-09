馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 曾文浩索妻顏值時刻在線

前港姐冠軍馮盈盈的「十優醫生」前男友曾文浩（Martin），近年事業愛情兩得意。與馮盈盈分手後，他於2021年迎娶有「翻版徐子淇」之稱的女友黃潁妍，生活幸福美滿。近日，這位年輕有為的醫生再創事業高峰，於中環開設自己的皮膚專科診所，獲圈中好友麥明詩、其醫生哥哥麥明山及前TVB財經記者林小珍等親自到場祝賀。

曾文浩高大有型封「明星醫生」

曾文浩不僅事業有成，外表更生成一副明星相。從診所開幕的照片可見，他身穿筆挺的灰色西裝，高大帥氣，文質彬彬，盡顯專業人士的魅力，堪稱「明星醫生」。在盛大的開幕日，不少好友紛紛到賀，其中麥明詩與同為醫生的哥哥麥明山更專誠送上祝賀，並與曾文浩夫婦合照留念。

曾文浩太太曾封「翻版徐子淇」

照片中，曾文浩的太太黃潁妍亦陪伴在側，她緊緊翹著丈夫的手臂，臉上流露出藏不住的驕傲與幸福。曾被封為「翻版徐子淇」的黃潁妍，自2021年結婚後狀態絕佳，完全沒有走樣，當日她身穿黑色上衣配搭牛仔褲，打扮時尚，依然保持著少女般的美貌與纖瘦身材，顏值時刻在線。

曾文浩Profile完美

曾文浩是馮盈盈入行以來唯一公開承認的男友。他的背景堪稱完美，中學畢業於喇沙書院，是當年的「十優狀元」，其後於香港大學醫學院畢業，24年已是港大醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授。同年他罕有現身TVB節目《早D知早D醫》，專業講解紅斑狼瘡症，其俊朗外型及溫文有禮的談吐，已引來網民大讚「靚仔有明星相」、「FYY走寶」。

曾文浩事業愛情兩得意

回顧當年，馮盈盈與曾文浩愛得高調，曾合資購入何文田豪宅同居試婚，惜戀情僅維持4年便於2019年尾告終。分手後，馮盈盈雖緋聞不斷，但再未公開戀情；而曾文浩則覓得真愛，事業家庭兩得意。不少網民見到曾文浩如今的成就，都認為他Profile如此完美，馮盈盈當年與他分手，似乎有「走寶」之嫌。

