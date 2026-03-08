Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥明詩資優囝囝未滿1歲睇賽馬節目 用兒童畫板畫馬展現驚人藝術天分 三代同堂畫面幸福溫馨

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-08 HKT

現年34歲的「十優港姐」麥明詩，跟機師盛勁為結婚後，去年誕下一子，轉眼間囝囝已經差不多1歲，一家三口幸福美滿。近日麥明詩在ig分享2月的生活點滴，除了幫丈夫慶生，主要生活圍繞住囝囝，而小朋友更未滿1歲已經對電視播放的賽馬節目，興趣滿滿，囝囝更用兒童畫板畫出馬匹，甚有繪畫天分，遺傳了父母資優的基因。

麥明詩分享2月生活點滴

麥明詩淡出幕前後，轉戰教育界，出任上市公司傳承教育集團董事，而她最著重的無疑是1歲囝囝的心智發展。近日麥明詩分享自己一家在2月份的溫馨生活，她以英語表示「2月雖然短暫，但幸福甜蜜！祝@keithshing_ （盛勁為）生日快樂 ！農曆新年有親友陪伴，再加上跟小朋友相處的溫馨時光（February - short but sweet. Birthday love for @keithshing_ , CNY with family and friends, and lots of time with the little one）」。麥明詩更分享了坐在丈夫大腿上，準備吃生日蛋糕的照片，甚為浪漫甜蜜。　

相關閱讀：麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞

麥明詩帶囝囝跟公公婆婆拜年

二月正值農曆新年，麥明詩與家人共度新春佳節，麥明詩帶同囝囝，跟公公婆婆拜年，三代同堂相當開心。而麥明詩囝囝今年可謂大豐收，片中更見到小朋友身邊有一大堆利是，畫面充滿治癒感。　

麥明詩資優囝囝驚人藝術天分

麥明詩囝囝明顯是家中的主旋律，她在ig分享了父子相處的時光，包括一起睇電視播放賽馬，帶囝囝去學前班，到公園草地「放電」。在家中，麥明詩又會讓囝囝用玩具畫板繪畫，更成功畫出馬匹，展現出驚人藝術天分，只是片中一直未能見到囝囝的正面，至於將來會否子承母業，加入娛樂圈，又或者在其他領域發展，至今仍是未知數，但網民紛紛表示麥明詩囝囝，早已是人生勝利組。

相關閱讀：麥明詩分享湊仔心得 親回詳述帶BB坐飛機秘技 獲網民激讚解釋詳盡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
6小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
19小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
4小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
23小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
19小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT