Britney Spears 涉醉駕被捕 搜出疑醫治ADHD藥丸 恐面臨監禁

美國流行天后Britney Spears於4日晚間在加州因受酒精及藥物影響下駕駛（DUI）遭拘捕，有指她被捕時還被發現身上有來歷不明的藥丸，疑似是用於治療ADHD（注意力不足及過度活躍症）的「阿得拉」（Adderall）藥丸，藥丸的成分有「安非他命」與強效中樞神經興奮劑右旋安非他命。若檢測結果屬實，Britney將面臨牢獄之災。

細仔被拍到洛杉磯駕開蓬車

另外，曾任Britney助手及好友Sean Phillips表示在對方出事後，曾跟她聯絡，Britney表示她很好，Sean接受《Good Morning Britain》訪問時指得到Britney的同意分享她的狀況，「我給她發的簡訊是『你還好嗎』，她只是說『我沒事』。然後我問我是否可以談談這件事，她說『無問題』。」他又提到：「她真是個偉大的人，我們都會犯錯。當她遭受這樣的公開錯誤時，我感到很難過。我想讓全世界都知道她是一個偉大的人⋯⋯我們都會犯錯。」Britney獲釋後，被指獲兩名兒子Sean及Jayden聯絡及安慰，19歲細仔Jayden周五被拍到在洛杉磯駕駛着開蓬車。