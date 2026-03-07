何超蓮突晒入醫院照片健康亮紅燈？ 呻「過程痛苦」周柏豪竟大讚明明好正

34歲賭王三房千金何超蓮日前才與龍鳳胎弟弟何猷啟、胞姐何超雲為媽媽「三太」陳婉珍慶祝生日，今日（7日）何超蓮卻在社交平台上載一張身處醫院，躺在病床上的照片，引起網民關注。

何超蓮眼神略無奈

何超蓮公開的一張照片，見到身穿病人服，頭戴白色的即棄手術帽，素顏躺在病床上，何超蓮對鏡頭嘟起嘴，眼神略帶一絲無奈。何超蓮身上蓋住醫院的被單及橙色花紋的被子，看起來正在休養。

何超蓮在帖文中寫道：「腸胃鏡Done，不願想起那2公升」，透露到醫院做「腸胃鏡」的身體檢查，相信是在檢查前要飲下大量清腸胃的飲品，令何超蓮感到相當「痛苦」。周柏豪竟留言：「明明好正」，令何超蓮非常震驚：「不是吧！！！你很喜歡？」

何超蓮有健康意識

不少網民對何超蓮年紀輕輕，已注重健康做身體檢查，大讚她有健康意識：「清下腸胃一流」、「做完一身輕」、「點解都係咁靚嘅」。也有網民分享自身經驗：「可以溝蘋果汁飲（唔係鮮榨嗰啲）」以減輕不適感，並送上慰問：「姐姐好好休息」、「咁後生就照胃鏡，唔好食太多好嘢」。

