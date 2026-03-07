陳曉東現身大受歡迎鍾培生邀合照 下月出黑膠碟包有睇頭 為紅隧廣告演唱會提早預售

陳曉東、黎諾懿、馬德鐘夫婦、應屆港姐冠軍陳詠詩、季軍袁文靜、最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣等昨晚（6日）出席「仁濟醫院周年慈善餐舞會2026」，陳曉東擔任表演嘉賓，稱是特別來支持仁濟活動，透露下月將推出黑膠碟，因對品質要求嚴格，想做到盡善盡美，而且他也是黑膠迷，對實體碟情有獨鍾，很早以前就有儲張國榮等歌手的黑膠碟，更特意買黑膠唱盤回家慢慢細味，「我今次會推出雙碟，有舊歌亦有新歌，仲有很多禮物送，很有睇頭。」

陳曉東相隔7年再開騷

除了推出黑膠碟，陳曉東將於6月舉行出道30周年演唱會，稱上一次在香港開騷已是2019年，相隔7年再於香港開騷，他表示一定會為粉絲帶來新意和驚喜，但詳情稍後再公開，他又提到一件與演唱會有關的蝦碌事，「原本4月才開始賣演唱會飛，但因為紅隧口的廣告提早在3月刊登，我一知道後都即時想對策，所以現在3月中就會開始預售，趕我上架，大家記住3月中，各大平時同時預售。」訪問後陳曉東被不少女嘉賓圍著影合照，當中更包括鍾培生和莊雅婷，大受歡迎。