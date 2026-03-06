Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lokman角逐舞台劇獎「最佳男主角」 入圍感驚喜：多謝大家肯定

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-06 HKT

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑舞台劇《我推的男子》，在《第34屆香港舞台劇獎》獲提名「最佳男主角（喜劇/鬧劇）」。

Lokman 感激大家支持

Lokman 對於今次入圍非常驚喜和開心，「真係完全冇諗咁遠，因為嗰陣時真係全程投入去排練、演出，去enjoy嗰段時間，所以真係好驚喜，同埋今次成個舞台劇嘅檔期都係一個好好嘅旅程，好好嘅經歷，大開眼界。好感謝今次嘅演出，同埋多謝大家嘅肯定。多謝公司經理人團隊、多謝製作方團隊、BabyJohn、Donut、Simon、Yanny、Melody和祖，我會繼續努力，多謝大家支持。」

Lokman、BabyJohn 化身過氣跳唱男團

舞台劇《我推的男子》合共19場，故事講述Lokman與BabyJohn（蔡瀚億）化身過氣跳唱男團「B&L」——Billy與Leo，其後一次意外令兩人「翻生」一夜爆紅，成為新一代人氣CP，而兩位男主角在劇中更有BL（Boys' Love）情節，甚有火花，Yanny（陳穎欣）則飾演他們的化妝師兼忠實粉絲。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
1小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
7小時前
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
01:44
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
突發
4小時前
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
5小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
影視圈
5小時前