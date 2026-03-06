Lokman角逐舞台劇獎「最佳男主角」 入圍感驚喜：多謝大家肯定

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）憑舞台劇《我推的男子》，在《第34屆香港舞台劇獎》獲提名「最佳男主角（喜劇/鬧劇）」。

Lokman 感激大家支持

Lokman 對於今次入圍非常驚喜和開心，「真係完全冇諗咁遠，因為嗰陣時真係全程投入去排練、演出，去enjoy嗰段時間，所以真係好驚喜，同埋今次成個舞台劇嘅檔期都係一個好好嘅旅程，好好嘅經歷，大開眼界。好感謝今次嘅演出，同埋多謝大家嘅肯定。多謝公司經理人團隊、多謝製作方團隊、BabyJohn、Donut、Simon、Yanny、Melody和祖，我會繼續努力，多謝大家支持。」

Lokman、BabyJohn 化身過氣跳唱男團

舞台劇《我推的男子》合共19場，故事講述Lokman與BabyJohn（蔡瀚億）化身過氣跳唱男團「B&L」——Billy與Leo，其後一次意外令兩人「翻生」一夜爆紅，成為新一代人氣CP，而兩位男主角在劇中更有BL（Boys' Love）情節，甚有火花，Yanny（陳穎欣）則飾演他們的化妝師兼忠實粉絲。

