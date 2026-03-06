英皇娛樂25+ 周年慶典首批演唱會靚相曝光 容祖兒皇冠加冕 謝霆鋒眼神煞食 3月中旬起盛事連連

為慶祝英皇娛樂25+ 周年的大日子，英皇娛樂上星期宣布於5月4日在啟德體育園主場館舉行「25+ 英皇群星演唱會」，為讓更多公眾參與其中，再公布展開「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY 慶典」，從三月中旬開始，展開一連串活動。

英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典「系列活動」

在《25+ 英皇群星演唱會》舉行前後，多個緊扣Cantopop及回憶殺的活動接連推出，包括︰3月中旬首次在香港出現的DJ電車巡遊派對、3月下旬於香港美麗華酒店Vibes舉辦的「英皇盛世之夜」DJ派對；3月下旬至4月中旬於淺水灣灘畔商場the pulse舉行「英皇娛樂25+嘉年華」，以及4月至5月為期一個月，於香港標誌性旅遊景點—星光大道隆重面世的「英皇娛樂25+限定展」，現場將設有大型裝置及多款限量藝人周邊商品，不定期舉行Busking表演，還有不定時以懷舊作主題的「英皇金曲巡迴Busking」。繼早前英皇娛樂的盲盒演唱會大獲好評，以上活動有不同英皇藝人以盲盒形式輪流登場，更會快閃向公眾派禮物。

夏永康拍照 張叔平設計

《25+ 英皇群星演唱會》由劉偉強、張叔平、王雙駿聯手組成的黃金團隊操刀，演唱會總投資額高達一億港元。同時，為配合【英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典】，英皇娛樂邀請攝影師夏永康（Wing Shya）為旗下藝人拍攝新照片。夏永康分享：「這次整體風格偏向簡約樸素，以人出發，不用繁複的背景，只配上皇冠頭飾。除了象徵英皇娛樂，也寓意每位藝人都憑藉努力與才華，為自己加冕。」而藝人穿著的T恤則由演唱會美術總監張叔平操刀設計，T恤上的「EEG」三字簡潔而富有力量，橙色的字體代表活力，而綠色流蘇則代表延續，展現品牌在香港以至亞洲的影響力。

張敬軒︰穩中求變

首批發放的相片為謝霆鋒、容祖兒、古巨基及張敬軒，展現英皇大家庭的凝聚力。加盟英皇超過17年的古巨基，最近相隔23年重唱金曲被網民大讚回憶殺，他笑言：「想不到大家這麼好反應，會收集一下網民意見，看看他們想聽的歌單，自己會在選歌上花上特別心思，希望能給大家帶來驚喜！」加盟大家庭即將14年的張敬軒說道：「首先祝願公司25周年生日快樂！青春常駐！25周年代表銀禧，是一個重要的里程碑，象徵著如銀般堅固，經得起時間考驗，25+的『+』代表延續，細水長流，穩中求變，時刻不斷給予大家新意及驚喜。能夠見証著公司走過四分之一世紀，十分感動！」