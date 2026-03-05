Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃浩然咖啡店演音樂劇擔心「出戲」 米雪隨周潤發跑步吸收正能量

影視圈
更新時間：21:16 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:16 2026-03-05 HKT

長壽音樂劇《我們的青春日誌》延伸的3部外傳作品，今日（5日）舉行記者會宣布詳情，演員黃浩然、強尼、戴祖儀、海兒、阿妹（黃敏蕎）@Lolly Talk、Carina（李晞彤）@VIVA等出席，其中在《仁德風暴》以錄像客串的米雪亦驚喜現身。黃浩然將演出獨腳戲《Ko’s Coffee的最後一小時》，稱除了要記對白之外，更有10幾首歌要唱，故早早取得劇本做準備，並表示在一間實體咖啡店作沈浸式演出，與觀眾距離近，笑言如果見到朋友坐在觀眾席上，擔心「出戲」，要想方法應對。

米雪參加馬拉松？

米雪是次以錄像客串，希望之後有機會親自演出，挑戰獨腳戲，「以前做過兩個人的舞台劇，你來我往無停過，雖然獨腳戲未試過，相信應該和兩個人差不多。」黃浩然在農曆年期間分別與周潤發、鄭則仕拜年，鄭則仕是其契爺，讚他早前跑畢十公里馬拉松十分利害。米雪指要多謝周潤發，「以前尹佬（尹志強）叫我跑都不跑，想不到會跟發哥跑，緣份到時辰就到，發哥好好，會接埋你一齊去跑步。」但就避談之後會否跟周潤發參加馬拉松，只表示在對方的帶領下，大家正能量滿滿，互相影響。

