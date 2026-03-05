Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮德倫相隔27年再出新歌 老婆舒淇讚易上口抗拒一齊合唱 怕意見不同夫妻檔合作有條件

影視圈
更新時間：19:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-05 HKT

馮德倫原創動漫IP BUCKET MAN，已推出一周年，為賦予BUCKET MAN更鮮明的生命力，馮德倫繼去年邀請劉建文（Michael Lau）攜手合作，共同打造BUCKET MAN Figure後，今年再有大搞作，他與three zero合作推出「Bucket man zero」Figure，他更為了推廣BUCKET MAN而重返樂壇推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》。再以歌手身份出歌的他被問到可會感到壓力？馮德倫表示，完全沒有，這次是認真地去做，成敗不是重點，自己不是靠這首歌去搵食，是有原因去做，他指出，BUCKET MAN及這首新歌這幾天將會承接着一些特別的宣傳推出。

馮德倫為新歌構思一年

馮德倫又表示，雖然錄製新歌及拍攝MV很快，但構思花了大約一年時間，覺得這首新歌既熱血又勵志，很適合這個年代。他稱在組合Dry之後個人在台灣推出過一張國語專輯，已經是1999年的事，至於會否開音樂會，就要看定一點才算。老婆舒淇可有聽過這首新歌，她是否有讚冇彈？他笑言：「你覺得她對着我一定會讚嗎？這你真的不太認識她了，她是很實事求事的人，但她也覺得這首歌好聽，我也沒有仔細地問她，跟她講的時候我已經決定做這件事，不是問她意見我應否做這件事，她覺得這首歌容易上口。」問到老婆今年可有新作推出？他稱，她有一些拍好的片還未推出，但做導演方面，她仍在努力寫劇本中，是需要時間。

馮德倫避談舒淇停工備孕

問他會否與老婆合唱？馮德倫直接表示，這是不可能發生的事，自己不鍾意這形式，至於怎樣才能打動到以夫妻檔合作？他表示，暫時未有，始終大家的崗位也是做決定之人，老婆是好導演，她有自己的想法，無謂因為合作引起衝突，大家也不想吵架，他說：「或是有一些崗位由她決定我去執行，因為大家都有創作的意見時，千萬不要合作，覺得這是我們的相處之道，（可以合作拍廣告嗎？）有人找我做導演她去演或是她做導演我去演也可以，（合作拍電影她做導演你去演可以嗎？）得，但她找不找我去演卻真的不知道。哈哈！」早前老婆身在米蘭，問到可有因中東戰火而延誤返港？他表示，她沒有受到影響已經安全返港。至於老婆曾接受鄭裕玲訪問時談及之前試過停工一年備孕，但馮德倫聽到這問題即時表示，不講這些了。

此外，再次以歌手身份現身，當然被問到可會與陳慧琳及雷頌德（即組合Dry)合體出歌？馮德倫表示，上次在舞台上合作完之後，與雷頌德在網上做訪問時，雷頌德已跟他說過，Dry要再做一首新歌，所以關於Dry的問題便要問雷頌德，因為他最清楚，他也是話事人，監製、作曲全靠他。
 

