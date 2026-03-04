黃嘉雯頻做姊妹唔怕嫁唔出 另一半不需住豪宅最緊要對自己好 為拍飲食片食太多搞到胃痛

2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），今日（4日）現身慧妍雅集活動時，被記者問到日前為工展小姐好友張殷慈的婚禮擔任姊妹團，她笑言當日搶不到花球，並表示自己已做了姊妹很多次，期間還反問記者是否不能做太多？問到她會否擔心「嫁唔出」？她充滿自信地說：「咁又唔驚嘅，對自己有信心，只是時候未到。」她亦笑言自己屬雞，有指今年肖雞桃花旺。

黃嘉雯想增桃花運

提到早前在IG曬豪宅照片，她表示是其親戚屋企，因為見到親戚屋企的桃花樹很大棵好靚，才打卡影相，叫大家不要誤會。她直言在桃花樹前影相是想增加桃花運，渴望得到桃花。問到擇偶條件，她表示最緊要對自己好，又謂鍾意成熟穩重，不需要住豪宅，但一定要有上進心。她表示現時除了主持飲食節目《美食新聞報道》外，近日開設網上頻道拍美食片，與攝影師朋友北上四出「搵食」，發掘平靚正美食給大家。問到她為何不停吃身材依然fit爆？她表示靠做運動keep fit ，但她懷疑自己近期吃得太多而胃痛，但為了工作都沒有辦法，惟有平日在家吃得清淡些。