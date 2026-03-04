30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕1XX萬離場 曾戀富二代高調擲800萬達成「人生成就」

30歲性感女星郭奕芯早在2021年自揭首次置業，以約800.44萬元一手購入西營盤新樓「藝里坊．2號」高層的一房單位，持貨約5年，郭奕芯最近終成功放售物業，但帳面虧蝕達132萬元。

郭奕芯曾開價780萬元放

據資料顯示，郭奕芯的單位為高層E室，實用面積約252平方呎。郭奕芯去年中曾開價780萬元放售，惟一直未能脫手。郭奕芯最終要大幅劈價，終在上月以668萬元成功放售，物業貶值幅度高達16.5%，帳面虧蝕約132.44萬元。

相關閱讀：郭奕芯晒比堅尼逼爆照 網民列證據斥隆胸 本尊爆粗激動反擊：仲以為你揸過

郭奕芯當年「上車」曾開心分享成為業主，手持合約宣布「人生成就達成 #首次置業 #我要做業主啦」，又稱「以後要知慳識儉」。「藝里坊．2號」位於西營盤忠正街1號，於2021年入伙，提供264個單位，實用面積由174至381方呎。

郭奕芯物業似示範單位

不過郭奕芯於去年5月卻在小紅書帳戶公開單位內貌：「低於市價7xx（700萬元）轉讓， 越早決定價錢可議，只需1分鐘到達西營盤地（港）鐵站」。郭奕芯當時曝光的單位照片，見到全屋頗新淨，保養得很好有如示範單位，估計她從未入住，露台可看到西區海景。

郭奕芯曾與富二代拍拖

2022年曾戀富二代Brian拍拖的郭奕芯，早於2014年演出電影《同班同學》入行，2021年因主持ViuTV節目《戀講嘢》人氣急升，同年又與「七師傅」七仙羽合作節目《七救星》獲收為徒弟，更被七師傅要求封胸「戒淫邪」。不過郭奕芯曾公開指控遭七師傅騙財，雙方隔空罵戰，導致師徒關係破裂。

相關閱讀：29歲「戒淫邪」女星曝光內衣照派福利 兩月前蝕讓七位數放售單位套現