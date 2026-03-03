Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年久未放閃 避談狀況：現階段工作為重

更新時間：17:30 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-03 HKT

應昌佑、劉晨芝、許惠菁及王海榛加入Bob林盛斌的「棋人娛樂製作」，許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）於2023年與圈外老公Shane結婚，婚宴時更是星光熠熠，不過當大家提到擇偶條件時，許惠菁也搭嘴，令人懷疑其實婚姻狀況，而事後求證許惠菁婚姻狀況時，她避談只表示：「現階段工作為重。」

許惠菁想向主持方面發展

對於加入「棋人」，四人均表示想向主持方面發展，許惠菁指爸爸許紹雄和很多朋友也在這行，自己去年也放下新加坡飲食生意回港發展，跟爸爸拍片及做了很多網絡上的工作，但由於在這行還算很新，所以還需要好好地學習，也會向Bob林盛斌請教，令自己做得更好。

相關閱讀：許紹雄28歲女兒出道殺入司儀界 許惠菁加盟Bob林盛斌旗下 畢業於頂尖學府精通三語轉闖娛圈

應昌佑想繼續嘗試在這行發展

應昌佑指自己在2014年離開唱片公司後專注湊小朋友，而自己亦有份設計工作的正職，不過他坦言今次加入是自己向Bob林盛斌爭取的，因想繼續嘗試在這行發展，但亦配合現在要返工和湊小朋友這個狀況，而Bob林盛斌也指他懂兩文三語所以在主持方面沒有問題，問到是否想繼續唱歌？他指暫時未有考慮，不過若在做司儀時客戶要求也可以唱。

劉晨芝要Bob林盛斌介紹合適對象

劉晨芝則謂近年放了很多時間在歐美方面，現在想主力在香港發展，自己在美國亦是主持出身，自己跟Bob林盛斌認識多年，覺得對方好正能量，更指要他介紹合適對象，她笑言自己其實排在胡定欣之後，但一直有人插隊，現在還有個陳庭欣，搞到她還未有着落，問這是否她與Bob林盛斌簽約其中一個條件？她即笑指會催促對方，但自己真的想在主持方面向Bob林盛斌學嘢。

相關閱讀：許紹雄離世丨Benz雄去年才正式榮升外父 老來得女視愛女許惠菁掌上明珠 女兒婚宴出動半個TVB群星拱照三帝三后到賀

王晶女兒王海榛不會抗拒任何機會

至於王晶女兒王海榛指因朋友找過她做婚宴主持，做了2、3次後又覺得表現不錯，而自己入行是也是主持出身，而離開TVB後雖然有很多把刀，但並非張張利，故也不會抗拒任何機會，又指早前才跟精裝明星足球隊去玩，見到其他演員及導演，王海榛說：「真係好掛住以前開工嘅日子，因為都真係好耐冇拍戲。」提議她叫Bob林盛斌開戲，王海榛笑指當然要，也可介紹導演、演員給他，也坦言不會抗拒任何機會，但仍是想將司儀的功力推高點，讓大家先覺得她是一個專業的主持。提到他們都是競爭對手，他們就表示不是，工作可以輪住做，因為四人的style不同。

 

