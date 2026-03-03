女行團｜邱晴心口開窿泳衣被巨浪衝擊波險移位 泥漿浴大玩「邪惡角度」向高海寧挑機

HOY TV旅遊節目《女行團》目前正在熱播中，首團「打頭陣」由邱晴前往越南的富國，今集邱晴挑戰當地的水上樂園與及嘗試泥漿浴SPA，邱晴先穿一套掛頸、心口開窿的黑色泳衣去水上樂園玩，在巨型浪花的衝擊下，「漲卜卜」的上圍一度陷入走光邊緣。

邱晴上演泥漿浴另一幕重頭戲

為眼球熱身後，邱晴上演另一幕重頭戲，接着重頭戲是泥漿浴，邱晴浸於混合了礦泉水的溫熱泥漿之中，將泥漿一勺又一勺淋在身上，再加上攝影以邪惡角度去拍攝，結果有網民笑言：「賣色還是介紹景點？」

邱晴在IG貼上拍泥漿浴高清相

邱晴亦在IG貼上拍泥漿浴高清相並說：「一開始聽泥漿浴，仲以為啲泥係一噠噠，估唔到係咁絲滑。拍攝嗰日有個趣事！！就係間舖頭唔知道我哋係拍攝，佢聽到我哋話4in1，真係以為我哋4in1!!!笑死我哋啦。」這一幕似曾相識的畫面，原來是重現高海寧（高Ling）當年拍《為食總司令》浸泥漿溫泉的經典畫面。當時這一幕引起極大迴響，成為網民的熱話，曾創下破百萬點擊的驚人記錄，高海寧更成功奠定「咪神」地位。

邱晴半裸按摩隨意露出誘人側乳

挑戰完泥漿浴的邱晴再去估做按摩，半裸上陣的邱晴任由按摩師逐吋按，再加上鏡頭不時大特寫，隨意露出誘人的側乳，官能上十分衝擊，難怪有網民說：「當年18歲喺無線已經有留意佢。」、「堪稱完美」、「太火辣了，我也不行了」、「唔洗正到咁」、「經常被distracted 不能專心睇景。」邱晴事後表示有點嚇親：「拍嗰陣時其實都唔覺得話好大膽，估唔到大家有咁大嘅迴響，我都有啲嚇親。我覺得最緊要帶到節目效果比觀眾，吸引更多人關注。」

