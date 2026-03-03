Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭丹瑞大女鄭瑤順利誕下女兒！公公晒萌爆腳印照： 小情人在情人節出世

影視圈
恭喜！鄭丹瑞（旦哥）在今日元宵節（3月3日）宣布榮升做公公，大女鄭瑤（Zaneta）誕下女兒，鄭丹瑞貼上一張有BB小腳印的相片說：「馬年元宵佳節，我升呢做公公，小情人在情人節出世，母女平安，感恩！」

大女鄭瑤陀B過程相當難捱

大女鄭瑤在2024年與嫁金融才俊男友Jacob Chan結婚，翌年IG晒孕照宣布懷孕並曾稱陀B的過程相當難捱：「試過一天嘔五次，因為嘔吐太密，我曾因脫水要輸液，更有一段時間連血也吐出來。」

相關閱讀：鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血

鄭瑤得天獨厚長胎不長肉

幸好妊娠反應很快得到緩和，踏入孕晚期的鄭瑤爭取機會與朋友聚會，又曾發布了與丈夫Jacob拍攝的孕照並以英文留言：「爸爸媽媽來報到了！」得天獨厚的鄭瑤手腳依然纖幼，全程長胎不長肉，狀態極佳，拍照時鄭瑤時而輕撫孕肚，時而與丈夫相擁，Jacob更從後環抱太太並輕吻其臉頰，鄭瑤則展露出滿足的甜笑，一臉幸福藏不住。

鄭瑤和Jacob家居相當有氣派

鄭瑤早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。老公Jacob同樣大有來頭，被譽為「翻版黎明」的Jacob 高大俊朗，他畢業於劍橋大學工程系，之後赴哈佛大學修讀MBA，曾在英國倫敦從事金融業，近年回流返港接手家族辦公室生意。鄭瑤和老公Jacob的家居相當有氣派，佈置簡約溫馨，飯廳空間闊落，放有巨型長方木枱，牆上掛了不少油畫，落地玻璃設計採光度十足，景觀開揚，樓底相當高！

相關閱讀：前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚

