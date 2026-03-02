糖妹「菜」運當頭恨脫單：有就更完美 處女下海玩沙畫獲讚高天份

踏入新一年，糖妹（黃山怡）繼續突破自我，在公司《三大文化》的新春團拜活動中，首度與沙畫藝術家鍾雪合作，即場攜手創作一幅賀年沙畫，向大眾送上「新年發大財」的美好祝願。

糖妹沙畫初體驗

首次接觸沙畫的糖妹，即場向鍾雪偷師學藝。她笑言：「原本以為好易上手，原來有好多細微巧妙嘅手藝要留意！尤其係撒沙嗰一下，要夠膽放膽去做，但又講究粗中帶細，真係好好玩！」而一旁的鍾雪亦大讚糖妹領悟力高，學得很快。她更親自為糖妹介紹現場的沙畫展品，分享每幅作品背後的故事與靈感來源；由於她喜歡去不同地方做沙畫，所以每幅沙畫展品旁都定會放上一件相關物品。

王奕敏專誠撐場

活動當日，除了糖妹父母到場支持外，好友王奕敏亦專誠前來撐場，兩人更一同為醒獅進行點睛儀式。一見到活潑跳動的醒獅，二人開心不已，從獅頭摸到獅尾，寓意由年頭旺到年尾。其後進行「採青」環節，當獅子將生菜拋出時，糖妹一個箭步上前，一大把接住並放在心口，笑說：「今年接到咁多『菜』，一定發大『財』啦！」展望新一年，糖妹透露將會迎接更多新挑戰，稍後計劃到不同國家拍攝旅遊節目，並積極籌備個人音樂會，相信今年會過得非常充實。不過講到新年願望，她甜笑補充：「如果今年可以搵到個男朋友，就更加完美啦！」

