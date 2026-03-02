Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責批肖牛周秀娜陷是非宜學新技能化解︰娛圈去到猴年先會好

影視圈
發佈時間：15:45 2026-03-02 HKT

堪輿學家李丞責（2日）出席活動，即場點評蔡卓妍（阿Sa）馬年運勢，他稱阿Sa肖狗，乃三合太歲，馬年利合作和人緣，加上姓蔡旺桃花，拍拖大利。他續說並不知道阿Sa男友姓林（林俊賢／Elvis），指姓林旺正財，認為兩個人一齊行最重要協調，對感情有利；同時表示今年阿Sa布「小是小非」，形容她愛笑，可以以笑容及耐性化解。

李丞責︰藝人之間易有衝突

李丞責指馬年走勢是丙午到丁末，歷史上有衝突、災難，汰弱留強，故投資上要特別小心；人們亦易火氣大，要以笑容、耐性化解。至於娛樂圈運勢，他稱娛樂圈屬金，今年易有是非、爭執，藝人之間易有衝突，著各方面大事化小。至於被形容因為步入寒冬的電影圈，他指最近《夜王》、《尋秦記》有好票房，但適逢大運轉變致觀眾的追求也有改變，正值適應期，望有才華之人帶來刺激，他相信未來猴、雞年會轉好。至於肖牛的周秀娜陷非當中，李丞責指肖牛利專業人士，做出好成績，亦宜學習新技能，投資專業。屬牛犯太歲，易破財、投資失利，則可攝太歲化解。

