伊朗局勢丨吳辰君移居杜拜親歷飛彈攔截淚崩幸有存糧 男星航班遭取消滯留開直播：想回家

47歲台灣女星吳辰君曾在港發展，自婚後誕下一對仔女，已淡出幕前多年，還與阿里巴巴集團優酷總經理廖懷南老公移居杜拜多年。近期正值美伊衝突升溫，杜拜受到戰火波及。吳辰君昨日（1日）在IG分享親身經歷，描述聽到飛彈攔截巨響的驚悚瞬間，並透露當地目前情況。而內地男藝人李茂到杜拜旅行，同樣滯留當地。

吳辰君仔女面前故作鎮定

吳辰君昨日（1日）在IG還原驚險一刻，她表示事發時正和兒子坐在飯廳：「人生第一次親耳聽見三聲巨響，伴隨著房屋震動」，看到新聞傳來飛彈消息與不遠處的火光，讓她幾乎忍不住淚水，但為了孩子只能在他們面前故作鎮定。

吳辰君體會平凡日常珍貴

吳辰君坦言：「從沒想過，我們也會親身經歷導彈攔截與震耳的巨響。」外傳當地的超市出現搶購，吳辰君慶幸在前兩天將雪櫃填滿：「還好，目前Dubai的水、電、食物都正常。前兩天才剛把冰箱補滿，沒想到會遇到這樣的突發狀況。」吳辰君因今次經歷有深刻體會，原來平凡安穩的日常，是多麼珍貴。

吳辰君儘管心有餘悸，但更關心孩子的心理狀態，為了不讓孩子們恐慌，努力維持生活原有的節奏。吳辰君曾與仔女交談：「我們和孩子聊了現況。孩子們其實很懂事，在家閱讀、玩桌遊，安靜地做自己的事。因為我相信，只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的。」

李茂歸期存隱憂一晚沒睡

除了吳辰君，內地男藝人李茂正滯留杜拜，他在2月28日曾在微博透露：「原本明天回北京的航班取消…在海灘隱約聽到了十分沉悶的5聲爆炸聲…第一次覺得離戰爭這麼近」，獲不少網民關注其安全。

李茂昨晨6時許曾開直播，表示：「現在是早上6點多，天已經亮了，我一晚上沒睡，本來今天凌晨要去機場，但是航班被取消了，改簽的航班也被取消了，現在只剩下明天凌晨3點多的航班目前還未被取消。」李茂又提到「想回家」。

