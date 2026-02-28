金多寶｜許冠文一向撐翁子光否認因排片問題現身 望跟對方再合作做變態殺人犯 大讚金燕玲鍾雪瑩演技犀利

許冠文、金燕玲、鍾雪瑩及李尚正等今日（28日）到銅鑼灣為電影《金多寶》謝票，金燕玲在感激許冠文參與時感動落淚。

為該戲客串的許冠文指自己正在寫一個尊重老人家、老人癡呆的故事，但導演翁子光表示自己正在拍攝這類型的電影中，而這部戲就講中了他最喜歡的兩件事情，尊重老人家和家庭溫暖。

許冠文想同金燕玲、鍾雪瑩再合作

他又大讚鍾雪瑩演技好，金燕玲就一向是自己的老婆，以前兩人也合作過《煎釀叁寶》，更指對方的演技好犀利，令他可以忘記自己正在演戲，至於金燕玲坦言自己最喜歡的一場戲，就是在投注站回頭笑一幕，因為看到許冠文對電影的敬業，讓她感到溫暖，自己那個笑容是真情流露，更表示等了這個機會很久，終於可以說出來，許冠文亦指若日後寫好劇本，希望能夠再與兩人合作。

許冠文望全部片都可破紀錄

至於今次是否因該戲排片問題，所以特意出來撐導演？許冠文表示不是，自己一向都撐對方，希望日後再合作做變態殺人犯。至於是否會覺得排片方面不公平？他笑說：「睇（排片）都唔少，排多少有影響，但係好睇點都會有人睇。」對於今次與黃子華的《夜王》打對台，許冠文指希望全部片都可破紀錄。