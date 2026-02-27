阿Sa穿越為《金多寶》謝票︰不如拍《邪釘橫輝傳》 許冠文聽日接力殺入戲院多謝老細｜獨家直擊

賀歲片《金多寶》贏盡口碑但票房不似預期，上周終破一千萬票房大關，導演翁子光早前在社交網就「天地場」排片問題發文表不滿，卻惹網民非議，翁導其後解釋只想抒發對現實的感想，並非賣慘，此後亦不再就排片回應。

《追擊8月15》班底連謝8場票

風波是非未影響《金多寶》台前幕後士氣，團隊繼續落力跑場謝票造勢，繼早前一眾主角到戲院同觀眾互動，今日開始由客串演出《金多寶》的多位重量級演員接力。今日（27日）打頭陣有阿Sa（蔡卓妍）夥《追擊8月15》班底「邪釘橫輝」杜詩娜和陳詠燊（當時為《追擊8月15》編劇）一口氣連謝8場票。「御用菲傭」杜詩娜在阿Sa主演電影《追擊8月15》飾演角色「邪釘橫輝」，這次在《金多寶》再次同場，是日一同謝票為觀眾送驚喜。《星島頭條》直擊阿Sa、「邪釘橫輝」杜詩娜、陳詠燊導演驚喜合體，聯同翁子光，去到時代廣場英皇戲院16︰50場次謝票。阿Sa表示還未看《金多寶》，聽聞口碑好，十分溫情。翁子光坦言《追擊8月15》是其成長過程中一部重要電影，他某日在街撞見杜詩娜，遂邀她客串《金多寶》一場戲中戲。阿Sa笑言初時擔心沒有觀眾知道「邪釘橫輝」是誰，並大爆本來客串一場，最後卻是一大場戲拍了十幾小時，形容拍《金多寶》的回憶是十分好玩。

蔡卓妍穿越謝票

《追擊8月15》是22年前的作品，至今成經典笑片，翁子光笑言︰「今日阿Sa等人穿越來謝票！」陳詠燊也沒有料到22年後會為另一部電影謝票，大感神奇。阿Sa明言當年未有謝票這回事，「我好鍾意《追擊8月15》，之前同陳詠燊等人在家聚會也有重溫。」杜詩娜好開心再登大銀幕，希望有機會拍多啲戲。

許冠文明天接力謝票

眾人在現場送簽名禮物給觀眾，有觀眾提議阿Sa再拍鬼片，她直言驚故少拍，反而想演「邪釘橫輝」，認為配角比主角更多發揮，提議陳詠燊開拍《邪釘橫輝傳》，他指阿Sa天生做主角；而正洽談合作的翁子光、陳詠燊也覺得題材有可塑性。另外明日（28日）有「爺爺」許冠文、「嫲嫲」金燕玲聯同鍾雪瑩、李尚正連謝6場票；周日（3月1日）到飾演李尚正角色年輕版的Lokman（楊樂文＠MIRROR），及楊詩敏角色年輕版的COLLAR成員（Candy）王家晴合體謝票。網民見到謝票場名單預告均形容組合非常吸引。