趙慧珊轉Sexy打扮添桃花運 投訴Super Girls好姊妹反口︰又話介紹男仔畀我識

趙慧珊（Aka）第四度以畫家身份在尖沙咀舉行畫展「晃樂·願」，她與策劃人拍檔李靄璣（Rikko）出席開幕活動，Rikko老公林奕匡、伍允龍、許靖韻等到場支持。

趙慧珊唱歌開騷

Aka以性感服裝示人，她指花過心思，打扮成熟，望在主場給予大家新鮮感。她提到有感過去幾年香港人不開心，故爭取在農曆年辦畫展，以「開心」為主題，選擇招財貓和十二生肖創作。問男朋友幾時來參觀畫展？Aka笑言未有男友，「馬年我有4顆桃花星！畫展時可能認識到人，（日日在場等？）我會帶Tour講解呀！（日日成熟打扮？）盡量成熟！（畫展招親？）希望上天眷顧我啦！」問Aka可會再唱歌？她表示︰「之前有人搵我唱歌開騷，工作撞咗期，推咗，畫展後再聯絡啦！」

趙慧珊閃婚話唔埋

至於陳穎欣（Yanny）在澳洲辦婚禮，蔡明思（Jessica）與吳嘉禧（Cheronna）擔任新娘姊妹，Aka則未有參加，她表示有送上祝福。問Super Girls前隊友可會到場欣賞畫展？Aka指未齊人，有些人不在香港，透露她們稍後會來撐場，又笑說︰「佢哋講過介紹男仔我識，最後都係冇！」續稱︰「我個性比以前外向，話唔埋下次輪到我結婚！」