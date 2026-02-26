吳建豪跑宣傳一星期25程通告 僅26分鐘完成Hyrox 自揭不為人知嗜好愛「格劍」

吳建豪睽違三年推出全新專輯《Dance Until We Die》，在《F✦FOREVER恆星之城》演唱會空檔「跑通告」，一星期跑了25程，密集的宣傳只能藉由車程時間食6隻茶葉蛋「醫肚」，此外又作客「營養健身葛格Peeta」頻道挑戰Hyrox，接着還與創作者HowHow拍攝影片，網絡瀏覽次數超過150萬。吳建豪年前也接受宇宙人小玉、白安Podcast節目《一個路人經過》訪問，讓外界了解他的不同面向與音樂。

吳建豪體能之巔

Hyrox是世界知名的運動賽事，吳建豪在節目中要挑戰PFT測驗，必須在30分鐘內完成一趟1000米跑步、50藥球砸地、100藥球擲地、50次波比跳、100次弓箭步、30次伏地挺身；平常就有運動習慣的吳建豪26分鐘便完成，贏得主持人激讚，吳建豪說：「人生就是要挑戰身體到極限，再好好保養到極限，如果有天發生甚麼事，需要依靠自己能力去做！」網友亦力讚：「這強度很多20幾歲都做不到」、「男神真的不是叫假的」、「好努力！很棒的人」。吳建豪也來到「師兄師姐」宇宙人小玉、白安的節目暢聊，白安除了幫媽媽告白之外，她和小玉都表示看了《這！就是街舞》立刻被吳建豪圈粉。

吳建豪是武俠小說迷

熱愛跳舞的吳建豪還有不為人知的另一面，就是喜歡收集劍：「可能小時候喜歡看武俠小說，或電影殭屍道長甩劍，覺得很帥！」愛到乾脆將自己MV當動作片來拍，在2022年發行的歌曲《Sunrise》中邀請好友洪天祥擔任導演及武術指導，當日拍了16小時，甚至拍到指甲脫落。此外，吳建豪十分開心這陣子去電台受訪，以及受日本媒體訪問，分享專輯創作與暢聊音樂，仲同光禹聊到欲罷不能！而過年期間，吳建豪除了陪家人外，並親自剪輯影片，透露將有新的MV帶給歌迷。