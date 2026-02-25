Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薛家燕新年豪派12萬元利是 開心被視為財神 爆朋友去年𢭃利是後中六合彩

影視圈
更新時間：20:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-25 HKT

「新城廣播新春團拜」在黃埔舉行，新城廣播行政總裁馬浚偉率領管理層、台長及節目主持，「鎮台之寶」薛家燕、以及一眾歌手友好泳兒、曾比特、周吉佩、張與辰、鍾柔美、詹天文等齊與大家拜年，大批粉絲到場應援。活動上更宣布、《新城勁爆頒獎典禮》將精簡至48獎，而是非纏身的鍾柔美以趕時間為由未有受訪，難得與自小便合作的家燕姐同台時，獲對方攬攬打氣，一沾旺氣望扭轉運勢。

家燕姐大派「財神利是」

現場以家燕姐人氣最強勁，大派「財神利是」分享喜氣，受現場街坊及工作人員歡迎。薛家燕以新髮型示人，她笑言是新形象，也喜歡扮靚，她指準備了數百利是都不夠派，不介意與大家分享喜氣，笑言有朋友去年得到她的利是，在剛過去的2億金多寶中了數萬元，特別與她分享喜悅，更約她食飯。司儀范振鋒爆薛家燕越來越受歡迎，今年準備了8000封利是，她開心被視為財神，笑言派了12萬元利是，分享到的不止運氣，自己也開心，希望大家都心想事成、身體健康。問孫仔可有向她拜年？家燕姐開心指孫仔初一已向她拜年。
 

