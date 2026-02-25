Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡定欣首以「陳太」派利是好唔慣 被馬浚偉催生B：今年未有計劃

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-25 HKT

胡定欣在婚後度過首個農曆新年，今日（25日）到黃埔出席「新城廣播新春團拜」為好友新城廣播行政總裁馬浚偉送上恭賀，2人見面即擁抱，榮升「陳太」的她更派陳氏利是給對方，馬仔笑言有追問她會否在今年生「馬仔」，不過定欣指今年未有計劃。

胡定欣同老公甜蜜封利是

榮升人妻的定欣，笑言在派利是方面非常不習慣，要比往年準備更多，同老公甜蜜封利是，出門好怕利是帶不夠，亦派給等候她多年的表兄弟姊妹。定欣笑言往年拜年，長輩都會為她準備大利是，但今年沒有了因她已給婚，笑言是有趣的體驗。問長輩有催生B？她指家人見面都會講，但希望大家祝她生意興隆、開開心心，要多謝大家的祝福。定欣指今年剛與邵氏完約，很期待亦已開始投入工作，今天是新一年首次亮相，計劃4月推出個人單曲，會繼續內地音樂會，因一直想有自己的歌。「胡說八道會」好姊妹陸續在內地發展，問內地多工作招手？她表示期待擴濶版圖，她指拍劇也期待，因已2年沒拍劇。問出歌攻頒獎禮？她笑言不想太多。定欣指今次獲好友馬仔邀請，對方知道她出歌，承諾會在歌曲上支持她，會感謝這位好拍檔。

