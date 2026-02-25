Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾柔美被質疑再講大話 疑收「朋友」劉展霆1.3萬名牌情人節禮物 網民：諗住點兜？

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-25 HKT

聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前因「扮A0」（假裝沒有戀愛經驗）事件而公開道歉，並強調與緋聞男友劉展霆（Eden）已「降呢」為朋友關係，希望能平息風波。然而，事件一波未平，一波又起，有眼尖的網民發現，鍾柔美在情人節後不久，便戴上了一條價值過萬的名牌手鏈，而劉展霆恰巧在情人節當天於IG上載了同品牌的禮物照片，令外界再度質疑兩人「並非朋友咁簡單」，更懷疑鍾柔美繼「扮A0」後再次講大話。

鍾柔美收劉展霆貴價情人節禮物？

事件的導火線源於劉展霆在情人節當天，於IG上載的一張照片。照片中可見一個精緻的Van Cleef & Arpels禮物盒，充滿節日氣氛，他更寫上「Happy Valentine’s Day」（情人節快樂）。巧合的是，不久後鍾柔美出席新劇《臥底嬌娃》宣傳活動時，被傳媒拍到她手腕上佩戴著一條疑似同品牌的Sweet Alhambra系列四葉草手鏈。經查證，該款手鏈在香港的官方售價高達港幣12,900元。網民隨即將兩件事聯繫起來，質疑這條昂貴的手鏈正是劉展霆送給鍾柔美的情人節禮物。]

鍾柔美言行被指不一

鍾柔美在「扮A0」風波後，曾公開表示會更小心處理與異性的關係，並在訪問中明確指出：「希望可以畀到對方個感覺就好似真係有一條界線喺度咁樣。」她亦親口承認，與劉展霆的關係已從互相了解到退回朋友位置。

網民質疑鍾柔美再講大話

然而，這次的「手鏈事件」卻讓她的言論受到嚴峻考驗。不少網民認為，如果兩人真的只是朋友，為何會收受價值不菲的情人節禮物？網上討論區質疑聲音四起：「又話降Lv做朋友，但情人節收左條仔禮物，如果真係飛左點會收咁貴禮物？」、「你哋啲藝人又講大話了，今次諗住點兜？」認為鍾柔美的行為與她所說的「劃清界線」存在明顯矛盾。

鍾柔美粉絲指證據牽強

面對新一輪的誠信質疑，大批鍾柔美的粉絲也紛紛站出來為偶像辯護。他們認為，單憑一張禮物包裝照片和一條同品牌手鏈就斷定是情人節禮物，實在過於牽強。粉絲指出，該品牌手鏈屬熱門款式，有可能是鍾柔美自己購買，甚至是品牌贊助的禮物，呼籲外界不要在沒有實質證據的情況下「捕風捉影」。

